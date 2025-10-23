Nova loja da Vivo combina café, arte e literatura em projeto arquitetônico que traduz o propósito de "integrar o digital ao humano"

A Vivo inaugurou uma loja-experiência na Rua Oscar Freire, em São Paulo, concebido para oferecer uma experiência que une tecnologia, arte, gastronomia e literatura. A proposta é valorizar as conexões humanas e estimular o uso consciente dos recursos digitais.

Com 260 m², o ambiente foi projetado pelos arquitetos Martin Corullon e Gustavo Cedroni, do escritório Metro Arquitetos, e apresenta design minimalista com linhas orgânicas inspiradas nas curvas do mascote Vivinho. O espaço reúne café, livraria e instalação artística em uma jornada fluida e intuitiva.

Gastronomia e sustentabilidade

O Café Vivo é assinado pelo chef franco-brasileiro Patrick Bragato, que elaborou um cardápio baseado em ingredientes locais e agroecológicos. Entre as opções, estão pães artesanais, queijos de pequenos produtores e sobremesas como o pudim com raspas de cumaru. O chef define a essência do projeto como “cozinhar é uma forma de conectar pessoas”, alinhando o conceito culinário ao propósito da marca.

O espaço também conta com doces da Doce Aquarella, marca da influenciadora Marcella Tranchesi, conhecida por seu trabalho no e-commerce. A proposta é aproximar o público de sua confeitaria autoral, que combina receitas tradicionais e praticidade contemporânea.

Arte e literatura

A Livraria da Vila é responsável pela curadoria dos títulos disponíveis, com a intenção de convidar o visitante a desacelerar e dedicar tempo à leitura. Já a artista plástica Tina Whitaker, que tem trabalhos publicados em revistas internacionais, criou uma instalação exclusiva que utiliza espelhos para refletir sobre a simplicidade das relações humanas e o papel da tecnologia como meio de conexão.

Tecnologia e propósito

Segundo Marina Daineze, vice-presidente de Comunicação e Sustentabilidade da Vivo, o projeto simboliza o posicionamento da empresa como uma marca que coloca o humano no centro da inovação.

“Mais do que uma loja, este espaço é uma tradução do nosso propósito. Queremos mostrar que tecnologia é um meio, e não um fim, para conectar pessoas, inspirar descobertas e valorizar o tempo presente”, afirmou a executiva.

Além das experiências culturais e gastronômicas, a unidade mantém uma área dedicada à casa inteligente, demonstrando soluções práticas de conectividade para o dia a dia. Segundo a empresa, a nova loja é parte da estratégia da Vivo de promover espaços de convivência que traduzem a relação entre inovação tecnológica e bem-estar social. (Com assessoria de imprensa)