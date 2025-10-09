CEO Rogério Garchet afirma que empresa vive “transformação acelerada” após aquisição pela Eletrobras, com 17 mil km de rede OPGW e 170 edge data centers, e apoia ações da Anatel contra provedores irregulares.

A Eletronet passa por uma reestruturação profunda desde abril de 2025, quando a Eletrobras concluiu a aquisição de seu controle. Em entrevista ao Tele.Síntese durante a Futurecom, o CEO Rogério Garchet afirmou que a companhia entra em uma nova fase com foco ampliado em tecnologia, descentralização de dados e suporte à regularização do setor de telecomunicações.

Segundo Garchet, a nova Eletronet nasce com o objetivo de “conectar ainda mais o Brasil” e expandir seus produtos tradicionais. “Temos uma rede de mais de 17 mil quilômetros de fibra óptica em OPGW, instaladas nas torres de alta e média tensão, e mais de 170 edge data centers, antigos pontos de presença, agora preparados para aplicações de baixa latência”, afirmou.

Estratégia e descentralização de dados

O executivo destacou que a Eletronet está preparada para atender à crescente demanda por edge computing e descentralização de dados. “O Brasil tem uma necessidade enorme de distribuir processamento fora dos grandes centros. Já atuamos com clientes que processam dados próximos ao usuário final”, disse.

Garchet afirmou ainda que a empresa se vê como “uma startup experiente”, expressão que resume a intenção de acelerar a inovação sem perder a base técnica construída em 26 anos de operação. “Precisamos ser rápidos, transformar a empresa, pensar diferente. É um processo contínuo de renovação e novos modelos de negócio”, completou.

Sinergia com a Eletrobras e ReData

O CEO ressaltou o alinhamento com a Eletrobras diante da expansão do mercado de data centers e da criação do regime fiscal especial ReData. “Vivemos uma avalanche de projetos de data centers no Brasil. Energia, conectividade e espaço são os três combustíveis desse movimento, e a Eletronet tem uma posição estratégica nesse contexto, com alta capilaridade e baixa latência”, afirmou.

Embora ainda não exista um modelo formalizado de oferta conjunta com a Eletrobras, Garchet reconhece que as sinergias entre infraestrutura elétrica e conectividade são naturais e devem gerar oportunidades. “Estamos prontos para atuar juntos sempre que surgir uma demanda que envolva energia e rede óptica”, disse.

Apoio à Anatel na regularização dos provedores

Garchet também comentou a nova campanha da Anatel para regularização de provedores de internet e combate à concorrência desleal. “Apoiamos totalmente a iniciativa. Infelizmente há casos de milícias e crimes que afetam empresas sérias. É fundamental retirar do mercado quem atua de forma irregular”, afirmou.

Ele assegurou que a Eletronet está pronta para colaborar com a agência, inclusive em eventuais casos de notificação de clientes. “Se houver determinação da Anatel, nós cumpriremos imediatamente. E quem ainda não está regularizado deve correr, porque isso vai ser bom para todos”, disse.