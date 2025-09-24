Eletronet firma parceria com Ascenty em rede óptica e data centers

A Eletronet vai anunciar, durante o Futurecom 2025, que acontece em São Paulo na próxima semana, uma parceria estratégica com a Ascenty, empresa de data centers que integra o grupo Digital Realty. O acordo prevê que a Eletronet revenda serviços de colocation e a plataforma de interconexão Service Fabric, integrados à sua rede nacional de fibras ópticas baseada em OPGW.

Com a iniciativa, clientes da operadora poderão contratar, em um único ponto de contato, espaço físico em racks, conexões diretas entre diferentes provedores e acesso a serviços de nuvem pública por meio dos data centers da Ascenty. A infraestrutura da parceira conta com mais de 30 unidades no Brasil, Colômbia, Argentina e México, além da integração com mais de 300 localidades em 25 países.

Integração com rede óptica nacional

Para garantir baixa latência e redundância, a Eletronet instalou pontos de presença próprios nos sites da Ascenty em Osasco (SP), Vinhedo (SP) e Fortaleza (CE). As conexões físicas diretas asseguram que ISPs, operadoras e provedores de conteúdo tenham acesso a infraestrutura de missão crítica com alta disponibilidade e escalabilidade, segundo a empresa.

Célio Mello, gerente de Produtos e Projetos Estratégicos da Eletronet, diz que a oferta atende à necessidade de grandes empresas e hyperscalers que operam em múltiplos data centers. “Assim como já atuamos com outros data centers, agora também passamos a ofertar os serviços da Ascenty, ampliando as opções a nossos clientes e fortalecendo a resiliência da infraestrutura”, afirmou.

A Eletronet é uma operadora de atacado que possui uma rede de 17 mil km de fibras ópticas, apoiada em infraestrutura de transmissão de energia elétrica (OPGW) e 170 pontos de presença em todo território brasileiro. A empresa atua como rede neutra, conectando data centers, operadoras de telecomunicações e provedores de conteúdo, e é controlada pelo grupo Eletrobras.