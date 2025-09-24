Empreendimento da RT-One terá capacidade de até 400 MW e integra plano da empresa para fortalecer infraestrutura digital no Brasil

A RT-One oficializou a compra do terreno em Uberlândia (MG) onde será construído o que deve se tornar o maior data center de inteligência artificial da América Latina. O projeto prevê investimento inicial de R$ 6 bilhões e ocupará mais de 1 milhão de m², sendo 630 mil m² de área útil e outros 300 mil m² destinados à preservação ambiental.

Na primeira fase, o campus terá capacidade instalada de 100 MW, com previsão de expansão até 400 MW. O empreendimento será dedicado a cargas de trabalho intensivas em inteligência artificial, computação em nuvem soberana e segurança cibernética.

Segundo a companhia, o data center seguirá padrões internacionais de eficiência energética, com uso exclusivo de energia renovável e tecnologias avançadas de refrigeração. A infraestrutura foi projetada para reduzir impacto ambiental e atender demandas crescentes da economia digital.

Impacto regional

A escolha de Uberlândia tem também caráter estratégico para desenvolvimento regional. O município, situado no Triângulo Mineiro, ganhará um novo polo de inovação tecnológica, com formação de mão de obra qualificada e atração de parceiros da cadeia produtiva. O terreno adquirido pela RT-One fica na saída da cidade em direção a Prata, na zona oeste, e inclui uma área de preservação permanente integrada ao desenho arquitetônico.

Na cerimônia de apresentação do projeto, participaram autoridades locais, como o prefeito Paulo Sérgio e o vice-prefeito Vanderley Pelizer, além do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Fabiano Alves. O CEO global da RT-One, Fernando Palamone, destacou que “data centers robustos, seguros e soberanos são a base para essa nova era digital” e que o investimento prepara o Brasil “para competir globalmente e capacitar novos talentos”.

A RT-One contará com fornecedores globais de tecnologia para viabilizar a instalação. Estiveram presentes na apresentação executivos de empresas como Hitachi, WEG, Siemens, Vertiv, Schneider Electric, Engemon Construtora, Multiway Infra, Munters e a universidade UNIUBE. As parcerias devem garantir padrões internacionais de resiliência, eficiência e sustentabilidade.

Expansão no Brasil

Além de Uberlândia, a RT-One já anunciou projetos em Maringá (PR), dentro de sua estratégia de consolidar presença no mercado brasileiro de data centers de inteligência artificial e nuvem soberana. A companhia, que atua também nos Estados Unidos, México e Suíça, afirma que suas operações seguem diretrizes de neutralidade de carbono e compromisso com energia renovável. (Com assessoria de imprensa)