RCS chega ao iOS 26 no Brasil com a Vivo

Operadora é a primeira da América Latina a oferecer o recurso para usuários de iPhone

O RCS for Business, padrão global de mensageria desenvolvido pela GSMA e impulsionado pelo Google, chegou aos usuários de iPhone no Brasil com a atualização do sistema operacional iOS 26. A Vivo tornou-se a primeira operadora da América Latina a disponibilizar o recurso para clientes que utilizam o aparelho da Apple.

Até agora, apenas usuários de smartphones Android tinham acesso ao protocolo. Com a chegada ao iOS, abre-se um novo mercado para empresas que utilizam mensagens como canal de relacionamento. O RCS permite o envio de conteúdos multimídia, como carrosséis interativos, botões de ação, imagens, vídeos e mensagens autenticadas com selo de verificação da marca.

Segundo a Vivo, a novidade amplia as possibilidades de engajamento das empresas com seus clientes e leva aos aplicativos nativos dos celulares uma comunicação mais rica, interativa e segura.

Parceria tecnológica e segurança

Para apoiar a adoção do recurso, a Vivo conta com a Pontaltech, empresa de tecnologia especializada em comunicação omnichannel e parceira do Google no Brasil. A companhia atua no suporte às empresas interessadas em adotar a solução, oferecendo infraestrutura e serviços de integração.

De acordo com a operadora, apenas marcas verificadas poderão enviar mensagens via RCS, que trarão o selo de autenticidade e o logotipo da empresa, ampliando a segurança no uso do canal.

Mercado em expansão

Dados do setor apontam que já existem mais de 135 milhões de aparelhos com RCS ativo no Brasil. A expectativa é que esse número cresça com a adesão da Apple. Para fornecedores como a Pontaltech, a novidade representa um marco para a comunicação empresarial, permitindo que um público mais amplo seja alcançado com experiências digitais personalizadas. (Com assessoria de imprensa)