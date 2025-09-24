G20 Miami 2026: Rio será parceiro em inovação e tecnologia

Cooperação terá como foco inteligência artificial, infraestrutura digital, cidades inteligentes e resiliência climática, com projetos-piloto previstos a partir de 2025

Miami foi anunciada como cidade-sede da reunião do G20 em 2026. A liderança local do evento ficará a cargo de Joe Chi, presidente da Confederação de Câmaras de Comércio da América Latina (Camacol), indicado pelo Miami-Dade Beacon Council, agência de desenvolvimento econômico do condado de Miami.

Durante a apresentação oficial, realizada no começo do mês, foi confirmada a intenção de estabelecer uma parceria estratégica entre o condado e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acordo foi articulado pela Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro (ADS), representada por Paulo Protássio, e pelo Instituto Rio Metrópole (IRM), representado por Mauricio Knoploch.

Experiência prévia do Rio

A escolha da capital fluminense para a cooperação ganha destaque pelo fato de a cidade ter sediado o G20 em 2024. Na ocasião, o IRM promoveu o Fórum Metropolitano, inspirado nos princípios do encontro global, o que consolidou a experiência do Rio de Janeiro como palco internacional de debates sobre governança, inovação e sustentabilidade.

“A Região Metropolitana do Rio de Janeiro está se consolidando como hub de inovação e resiliência urbana na América Latina. Essa aproximação com Miami no contexto do G20 amplia nossas possibilidades de cooperação internacional”, afirmou Paulo Protássio, da ADS.

Eixos de cooperação

Segundo os organizadores, os primeiros temas que irão nortear a colaboração são inteligência artificial e infraestrutura digital, cidades inteligentes e inovação urbana, resiliência e mitigação de desastres climáticos, além de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

Mauricio Knoploch, do IRM, destacou que a troca de experiências com Miami pode acelerar políticas públicas inovadoras e gerar resultados práticos em infraestruturas urbanas compartilhadas, resiliência ambiental e integração de operações metropolitanas.

Próximos passos

A agenda da parceria deve ser ampliada para mobilidade urbana, transição energética, inovação acadêmica e promoção de comércio e investimentos. Para Joe Chi, da Camacol, “essa parceria reforça o papel das cidades como protagonistas da agenda internacional, especialmente em temas ligados à transformação digital e à sustentabilidade”.

Nos próximos meses, serão instalados grupos de trabalho conjuntos entre o IRM e Miami-Dade, responsáveis por definir projetos-piloto em áreas como cidades inteligentes e inteligência artificial. Também está prevista a ampliação da cooperação entre universidades e centros de pesquisa, além da realização de roadshows de atração de investimentos bilaterais a partir de 2025.