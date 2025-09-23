A Alloha Fibra informou a sua equipe ontem, 22, a nomeação de Giovani Cristiano da Silva como novo vice-presidente de Vendas e Atendimento B2C.

Com mais de 20 anos de atuação em telecomunicações e tecnologia, Giovani já passou por empresas como Oi, Nio Internet e Americanet, liderando operações comerciais, estratégias de vendas, gestão de canais, atendimento ao cliente e expansão de mercado.

Na Oi, atuando como diretor nacional de Vendas e Atendimento, contribuiu para a expansão da base de clientes de fibra da companhia, que ultrapassou 4,2 milhões de assinantes. Já na Americanet, como diretor executivo nacional B2C, foi responsável também pela integração da operação no processo de pré-fusão com a Vero.

De acordo com a Alloha, a chegada de Giovani tem como objetivo fortalecer a estratégia da companhia no segmento B2C, ampliar a proximidade com os consumidores e acelerar a evolução do negócio.

Movimentos recentes

Neste ano, a Alloha Fibra tem concentrado esforços na integração de suas operações e no fortalecimento da rede nacional. A companhia iniciou a última etapa de consolidação de suas infraestruturas, com investimento de R$ 130 milhões em um backbone IP unificado. O projeto, conduzido em parceria com a Huawei, prevê a adoção de rede automatizada por SDN, substituindo a arquitetura MPLS até então utilizada.

No segmento de serviços ao consumidor, a operadora lançou o aplicativo Giga+ TV, que oferece canais lineares e conteúdo sob demanda exclusivo para assinantes da marca Giga+ Fibra. O serviço está disponível em quatro pacotes – Essencial, Esportes, Cinema e Completo – e inclui canais locais, ampliando a oferta de entretenimento digital aos clientes.

Para financiar a expansão da rede e antecipar pagamentos de dívidas de curto prazo, a Alloha também realizou uma emissão de debêntures no valor de R$ 750 milhões. Os recursos serão destinados à aquisição de equipamentos e à continuidade do plano de crescimento orgânico e inorgânico da companhia, que em 2025 concluiu a integração da Atex Telecom, no Maranhão, incorporando sistemas e colaboradores à sua estrutura.