Fundada em 2016, a Mambo WiFi vem transformando a maneira como empresas, governos e comunidades utilizam a internet sem fio. A empresa, acelerada em 2022 pelo Scale-Up Endeavor, anunciou sua fusão com a Wspot em 2021.

O negócio começou no modelo SaaS (Software as a Service) e evoluiu para uma oferta full service, indo além das soluções tradicionais de captive portal. Atualmente, conta com mais de 40 mil pontos de acesso em todo o Brasil, mais de 30 milhões de usuários cadastrados e mais de 350 mil autenticações por dia.

Diferente de soluções padronizadas, a Mambo WiFi desenvolve projetos personalizados que se adaptam às necessidades específicas de cada cliente – desde provedores de internet e redes de varejo, até escolas, universidades, shoppings, aeroportos, indústrias, projetos de smart cities e iniciativas governamentais.

“Nosso propósito é ir além do simples fornecimento de acesso à internet. Queremos entregar conectividade inteligente, estratégica e segura, que gere valor para empresas e para a sociedade”, afirma Katie Pierozzi, CEO e cofundadora da Mambo WiFi.

A marca fornece toda a jornada digital, desde o momento da visualização da rede de internet, passando por todo o processo de autenticação e pós, entregando audiência qualificada e altamente propensa a engajar com o produto/serviço anunciado. O Hotspot Mambo WiFi – plataforma proprietária da marca – é uma ferramenta de campanhas de marketing e dados, totalmente personalizável e em nuvem, aderente ao Marco Civil da Internet e em compliance com a LGPD. Se a necessidade vai além do hotspot, participam de toda a co-criação, considerando os desafios do negócio, do discovery ao delivery.

Entre os cases de sucesso da marca, estão projetos em segmentos como mobilidade urbana, educação, governo, redes de varejo, shoppings centers e hubs de transporte.

A empresa projeta, para o próximo ano, a implementação de ao menos cinco projetos de Cidade Conectada em municípios de médio e grande porte, através de projetos de conectividade em grandes centros e corredores de transporte.

Site: www.mambowifi.com | LinkedIn: Mambo WiFi