Vivo inicia implantação de 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de SP. Projeto prevê 500 antenas, 133 km de cabos e cobertura contínua para 2,7 mi

A Vivo iniciou a implantação de sua rede 5G nas Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô de SP. O projeto contempla todas as 35 estações e os 33 quilômetros de trilhos dessas linhas, incluindo os túneis, e deve ser concluído em até 18 meses. O projeto prevê 500 antenas, 133 km de cabos fendidos e cobertura contínua em túneis e estações que transportam 2,7 milhões de passageiros por dia.

A infraestrutura é implantada em parceria com a Winity, responsável também pela operação e monitoramento a partir de seu Centro Operacional de Rede.

Quatro estações já contam com a rede 5G: Vila Mariana e Ana Rosa, na Linha 1-Azul; Jardim São Paulo, na Linha 1-Azul; e Pedro II, na Linha 3-Vermelha. Até o fim de agosto, outras quatro devem ser ativadas: Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde e São Judas. A expansão seguirá de forma progressiva até atingir toda a extensão das três linhas.

Tecnologia para cobertura subterrânea

A rede está sendo construída sobre a tecnologia Distributed Antenna Systems (DAS), utilizando solução digital fornecida pela fabricante Comba. O sistema distribui o sinal da operadora por meio de cerca de 500 antenas ativas 5G e 133 quilômetros de cabos fendidos. Esses cabos foram projetados para garantir cobertura contínua, mesmo em túneis, ambientes em que tradicionalmente há limitação de sinal.

Segundo a operadora, com a modernização os usuários poderão permanecer conectados durante todo o trajeto, desde a entrada na estação até o desembarque, mesmo nos trechos subterrâneos.

As Linhas 1, 2 e 3 transportam diariamente aproximadamente 2,7 milhões de passageiros. Com a implantação do 5G, o serviço de internet móvel passa a estar disponível em plataformas e túneis, possibilitando acesso contínuo a dados e serviços digitais durante os deslocamentos.

“Este projeto responde a uma necessidade concreta dos usuários, ao ampliar a cobertura da rede móvel em áreas tradicionalmente com sinal limitado, como túneis e plataformas subterrâneas”, afirmou Elmo Matos, diretor de Core e Redes Móveis da Vivo, responsável pela ampliação da cobertura nos túneis do metrô. (Com assessoria de imprensa)