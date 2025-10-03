Projeto com a Rota Verde Goiás vai beneficiar 2,4 milhões de pessoas e comunidades lindeiras, além de reforçar a segurança viária

A concessionária Rota Verde Goiás, responsável pela administração de 426,2 km das rodovias BR-060 e BR-452, em Goiás, firmou parceria com a TIM para levar cobertura 4G a todo o trecho entre Goiânia, Rio Verde e Itumbiara. A infraestrutura vai abranger 32 municípios e 37 distritos lindeiros, beneficiando cerca de 2,4 milhões de pessoas, além de nove escolas públicas, quatro unidades de saúde e cinco mil propriedades rurais.

Atualmente, 35 sites da TIM já estão em operação próximos às cidades. Para garantir conectividade contínua em todo o percurso, a operadora instalará outros 23 sites, totalizando 58 pontos ativos até outubro deste ano. Segundo a concessionária, a iniciativa amplia o conforto e a segurança dos motoristas e fortalece o modelo de gestão rodoviária digital.

O projeto vai permitir desde o monitoramento remoto de equipamentos até a gestão inteligente do tráfego, integrando dados e sistemas em tempo real. Uma das novidades será a implantação do sistema Free Flow, que possibilita a cobrança eletrônica de pedágios sem necessidade de praças físicas. Com sensores e câmeras, os veículos são identificados e o pagamento é processado automaticamente.

“O Brasil avança cada vez mais na integração de infraestrutura e telecomunicação. Nossa parceria com a TIM faz parte desse novo cenário”, afirmou Vaney Iori, diretor-geral da Azevedo & Travassos Investimentos, controladora da Rota Verde Goiás.

Expansão da cobertura rodoviária da TIM

A TIM já conecta mais de 7 mil km de rodovias no país e tem a meta de chegar a 10 mil km até o fim de 2025. “A conectividade é um vetor estratégico de modernização para as concessionárias, promove inclusão e estimula o desenvolvimento regional”, disse Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM Brasil.

O contrato de concessão firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Rota Verde Goiás prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e a geração estimada de 58 mil empregos diretos e indiretos. O trecho é considerado estratégico para o escoamento de soja, milho e produtos da indústria, consolidando a BR-060 e a BR-452 como corredores logísticos. (Com assessoria de imprensa)