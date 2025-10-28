A empresa tem sido responsável por garantir redes estáveis e de alta performance em alguns dos eventos mais emblemáticos do calendário brasileiro, com entregas simultâneas e operação nacional.

Com atuação estratégica de norte a sul do Brasil, a Telebit Brasil tem se consolidado como uma das principais facilitadoras de infraestrutura e conectividade para grandes operadoras e empresas do setor de telecomunicações. A empresa tem sido responsável por garantir redes estáveis e de alta performance em alguns dos eventos mais emblemáticos do calendário brasileiro, com entregas simultâneas e operação nacional.

Réveillon: conectividade nas maiores viradas do país

Na última virada de ano, a Telebit Brasil esteve presente em três dos maiores eventos de Réveillon do Brasil, em parceria com operadoras de telecom, atuando diretamente na instalação e operação de sistemas móveis (COWs – Cell on Wheels) com tecnologia 4G e 5G:

Festa da Virada, em Salvador (BA)

Praia de Iracema, em Fortaleza (CE)

Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)

Essas entregas garantiram cobertura de alta qualidade para milhões de pessoas reunidas nas orlas e centros urbanos. Segundo Antonio Douglas Barreto, Diretor da Telebit e responsável pela área de operações da companhia, “nosso objetivo é atender às necessidades dos nossos clientes com soluções ágeis, estáveis e eficazes, proporcionando conectividade de alta qualidade durante alguns dos eventos mais icônicos do Brasil.”

Carnaval: grandes públicos, grandes entregas

Durante o Carnaval, a Telebit Brasil mais uma vez foi protagonista no apoio às maiores celebrações do país, como o Farol da Barra (Salvador), Sambódromo da Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro), Galo da Madrugada e Marco Zero (Recife), além do tradicional Largo do Amparo (Olinda).

A atuação envolveu desde a entrega de circuitos de fibra óptica à infraestrutura completa para instalação de equipamentos com tecnologia 5G, garantindo alta velocidade, baixa latência e estabilidade mesmo nos momentos de maior demanda.

A operação contou com liderança de Walmor Mendes, responsável pela área de rede externa, e Irlandyr Albuquerque, coordenador de implantação, cuja expertise técnica tem sido diferencial em mobilizações complexas por todo o país.

Conectando o Brasil: de grandes shows ao agronegócio

Além das grandes festas populares, a Telebit Brasil também tem atuado com protagonismo em eventos de diferentes perfis e regiões. Entre eles:

Ribeirão Rodeo Music – Ribeirão Preto (SP): com soluções de conectividade para atender a alta demanda de público e cobertura técnica de ponta a ponta.

Show da Lady Gaga – Rio de Janeiro (RJ): com operação de rede adaptada para um dos maiores shows internacionais já realizados no Brasil.

Arraiá do Galinho – Salvador (BA): com entrega ágil e cobertura dedicada para garantir conectividade durante toda a programação do evento.

Bahia Farm Show – Luís Eduardo Magalhães (BA): um dos maiores eventos do agronegócio do país.

Atuação simultânea e cobertura nacional

O diferencial da Telebit Brasil está na capacidade de mobilização simultânea em eventos de diferentes portes, localizações e perfis técnicos. A empresa opera com estrutura robusta, presença local e equipes altamente capacitadas, garantindo entregas com excelência operacional em todo o território nacional.

As áreas de Rede Externa, DROP e Infraestrutura seguem como pilares estratégicos dessa atuação, aliando inovação, agilidade e comprometimento.

E isso é apenas uma amostra do que a Telebit Brasil é capaz de entregar. Com tecnologia de ponta, gestão integrada e parcerias estratégicas, a empresa segue viabilizando experiências conectadas em larga escala — onde quer que elas aconteçam.

