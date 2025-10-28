Telebit viabiliza infraestrutura digital nos principais eventos do Brasil
A empresa tem sido responsável por garantir redes estáveis e de alta performance em alguns dos eventos mais emblemáticos do calendário brasileiro, com entregas simultâneas e operação nacional.
Com atuação estratégica de norte a sul do Brasil, a Telebit Brasil tem se consolidado como uma das principais facilitadoras de infraestrutura e conectividade para grandes operadoras e empresas do setor de telecomunicações. A empresa tem sido responsável por garantir redes estáveis e de alta performance em alguns dos eventos mais emblemáticos do calendário brasileiro, com entregas simultâneas e operação nacional.
Réveillon: conectividade nas maiores viradas do país
Na última virada de ano, a Telebit Brasil esteve presente em três dos maiores eventos de Réveillon do Brasil, em parceria com operadoras de telecom, atuando diretamente na instalação e operação de sistemas móveis (COWs – Cell on Wheels) com tecnologia 4G e 5G:
- Festa da Virada, em Salvador (BA)
- Praia de Iracema, em Fortaleza (CE)
- Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)
Essas entregas garantiram cobertura de alta qualidade para milhões de pessoas reunidas nas orlas e centros urbanos. Segundo Antonio Douglas Barreto, Diretor da Telebit e responsável pela área de operações da companhia, “nosso objetivo é atender às necessidades dos nossos clientes com soluções ágeis, estáveis e eficazes, proporcionando conectividade de alta qualidade durante alguns dos eventos mais icônicos do Brasil.”
Carnaval: grandes públicos, grandes entregas
Durante o Carnaval, a Telebit Brasil mais uma vez foi protagonista no apoio às maiores celebrações do país, como o Farol da Barra (Salvador), Sambódromo da Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro), Galo da Madrugada e Marco Zero (Recife), além do tradicional Largo do Amparo (Olinda).
A atuação envolveu desde a entrega de circuitos de fibra óptica à infraestrutura completa para instalação de equipamentos com tecnologia 5G, garantindo alta velocidade, baixa latência e estabilidade mesmo nos momentos de maior demanda.
A operação contou com liderança de Walmor Mendes, responsável pela área de rede externa, e Irlandyr Albuquerque, coordenador de implantação, cuja expertise técnica tem sido diferencial em mobilizações complexas por todo o país.
Conectando o Brasil: de grandes shows ao agronegócio
Além das grandes festas populares, a Telebit Brasil também tem atuado com protagonismo em eventos de diferentes perfis e regiões. Entre eles:
- Ribeirão Rodeo Music – Ribeirão Preto (SP): com soluções de conectividade para atender a alta demanda de público e cobertura técnica de ponta a ponta.
- Show da Lady Gaga – Rio de Janeiro (RJ): com operação de rede adaptada para um dos maiores shows internacionais já realizados no Brasil.
- Arraiá do Galinho – Salvador (BA): com entrega ágil e cobertura dedicada para garantir conectividade durante toda a programação do evento.
- Bahia Farm Show – Luís Eduardo Magalhães (BA): um dos maiores eventos do agronegócio do país.
Atuação simultânea e cobertura nacional
O diferencial da Telebit Brasil está na capacidade de mobilização simultânea em eventos de diferentes portes, localizações e perfis técnicos. A empresa opera com estrutura robusta, presença local e equipes altamente capacitadas, garantindo entregas com excelência operacional em todo o território nacional.
As áreas de Rede Externa, DROP e Infraestrutura seguem como pilares estratégicos dessa atuação, aliando inovação, agilidade e comprometimento.
E isso é apenas uma amostra do que a Telebit Brasil é capaz de entregar. Com tecnologia de ponta, gestão integrada e parcerias estratégicas, a empresa segue viabilizando experiências conectadas em larga escala — onde quer que elas aconteçam.