Victor Arnaud estreia coluna mensal no Tele.Síntese analisando o futuro da inteligência artificial, como ampliar seu alcance e a regulação ideal para esta tecnologia. Confira!

*Por Victor Arnaud – A inteligência artificial avançou de forma extraordinária com os Large Language Models (LLMs). São modelos poderosos, mas que dependem de infraestruturas centralizadas em mega data centers, consomem volumes crescentes de energia e apresentam alta complexidade operacional, somada a desafios de sustentabilidade. Representam um extremo do espectro atual: escala e abrangência, mas com necessidade de investimentos bilionários para treinar e manter os maiores LLMs em operação. No outro extremo estão os Small Language Models (SLMs).

Mais leves, rápidos e econômicos, os modelos SLM podem rodar em dispositivos de borda, data centers regionais e até mesmo em equipamentos pessoais. Segundo estudo da NVIDIA, modelos com até 1 bilhão de parâmetros já alcançam desempenho competitivo em tarefas especializadas, com latência menor e custo até 30 vezes inferior ao de LLMs generalistas. É a lógica da descentralização: escopo menor, eficiência, flexibilidade e maior democratização do acesso à IA.

Essa visão já vinha sendo defendida pelo brasileiro Gabriel Renault, engenheiro de produção e fundador da Dharma-AI. Renault antecipou que os SLMs teriam papel central no futuro da IA, especialmente em aplicações repetitivas e verticais de menor custo — percepção que recentemente ganhou respaldo global com o artigo da NVIDIA, que apresentou o conceito de heterogeneous agentic systems: arquiteturas em que LLMs e SLMs coexistem de forma complementar.

E essa transição já está em andamento. LLMs seguem essenciais em tarefas que exigem generalidade e contexto amplo, enquanto SLMs assumem funções específicas e críticas em termos de custo e latência. Isso abre espaço para uma lógica de modularidade, em que organizações combinam SLMs especializados como peças de lego, ganhando agilidade e reduzindo custos sem perda de qualidade. O movimento é também democratizador: por rodarem em hardware acessível, derrubam barreiras de custo e ampliam o alcance da IA. Cada interação com grandes modelos ainda gera insumos para versões menores, criando um ciclo virtuoso de inovação distribuída.

Para os data centers, os efeitos são claros: convivência de hiperscala e edge, maior pressão por eficiência e novas oportunidades de interconexão. A próxima geração da infraestrutura digital não será construída em um dos extremos, mas no meio desse espectro. Será híbrida, distribuída e pragmática, equilibrando escala e eficiência, interligada por redes de latência mínima.

Essa transformação, porém, precisa vir acompanhada de uma regulação que compreenda essas diferenças. Não faz sentido tratar da mesma forma modelos generalistas de centenas de bilhões de parâmetros e modelos menores, especializados e distribuídos. Uma regulação inteligente deve incentivar inovação local, considerar o impacto de cada arquitetura no consumo energético, na segurança e na soberania de dados, e apoiar o ecossistema de IA brasileiro que já começa a emergir com soluções alinhadas à nossa realidade.

Se quisermos que a IA seja, de fato, um motor da economia digital, precisamos que tecnologia, infraestrutura e regulação caminhem juntos — com visão de futuro e base sólida no presente.