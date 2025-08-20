TS Data Center, AI & Cloud Summit debate a expansão da infraestrutura digital

As inscrições para o TS Data Center estão no segundo lote, com término previsto para 25 de agosto. Há condições especiais para grupos, prefeituras, estudantes e servidores públicos.

A segunda edição do TS Data Center, AI & Cloud Summit será realizada na próxima terça-feira, 26 de agosto de 2025, no Centro Administrativo Bandeirantes, em Santana de Parnaíba (SP), na Grande São Paulo. Com início às 9h e término às 17h, o evento reunirá os principais C-Levels do mercado, especialistas do setor público, operadoras, fornecedores de tecnologia e investidores para discutir os rumos da infraestrutura digital no Brasil.

A programação abordará seis eixos centrais: modernização de infraestruturas legadas, cloud governamental, cibersegurança, inteligência artificial aplicada à governança de dados, integração física de sistemas e edge computing e incentivos para atração das estruturas. O objetivo é debater soluções técnicas, regulatórias e de investimento para um ambiente de data centers mais eficiente, seguro e conectado.

O painel de abertura será focado na atração de data centers para cidades e estados, com participação do prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, e executivos como Alessandro Lombardi (Elea), José Miguel Vilela (Tecto), Marcos Siqueira (Ascenty), Rodrigo Abreu (Omnia/Pátria Investimentos), Thyago Monteiro (Connectoway) e Victor Arnaud (Equinix). A moderação será de Renan Lima Alves, presidente da Associação Brasileira de Data Centers (ABDC).

No segundo painel, o foco será a aplicação de IA e edge computing para reduzir latência e ampliar resiliência de infraestrutura. Estão confirmados Adriano Silveira (Nokia), Flávio Marques (Lightera), Frederico Neves (NIC.br), Gisele Boni (Supercomm), Joselito Bergamaschine (Atlantic) e Marcelo Pivovar (Oracle Brasil), com moderação de Paulo Spaccaquerche, da ABINC.

À tarde, o terceiro painel abordará a integração de sistemas físicos, redes e energia, reunindo representantes da Padtec, Ciena, Enel, Vestas, MODULAR, Dell Technologies e Emerging International, com moderação de Rafael Bucco, editor do Tele.Síntese.

O encerramento será com um debate sobre modernização de infraestruturas legadas e nuvens soberanas, com presença de Rodrigo Assumpção (Dataprev), Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Serpro) e Mateus Dias Marçal (Prodam). A mediação será de Affonso Nina, presidente executivo da Brasscom.

As inscrições para o evento estão no segundo lote, com término previsto para 25 de agosto. Há condições especiais para grupos, prefeituras, estudantes e servidores públicos.

A agenda completa está disponível em:

https://eventos.telesintese.com.br/ts-data-center-cloud-summit-2025