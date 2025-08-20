Empresas de IoT cobram mais atenção ao segmento no PGMC

Para NLT, Datora e emnify, questões de atacado, acordos multioperadora e incentivo a tecnologia precisam de ajustes via PGMC. Eles defendem que, como aconteceu na banda larga fixa, pequenos operadores vão ampliar o uso da IoT no interior.

Operadoras virtuais especializadas na oferta de serviços baseados em internet das coisas (IoT) defenderam nesta quarta-feira, 20, no V Simpósio TelComp 2025, em Brasília, que o PGMC (Plano Geral de Metas de Competição da Anatel) corrija falhas para o bem da competitividade do segmento. O debate contou com a participação de André Martins, CEO da NLT Telecom; Carlos Campos, diretor-geral da Emnify Brasil, e Samy Uziel, diretor técnico da Datora.

Da esquerda para a direita: Luiz Henrique Barbosa (presidente da TelComp); André Martins (CEO da NLT Telecom); Carlos Campos ( Diretor Geral na emnify Brasil); e Samy Uziel (Diretor Técnico da DATORA)
Foto: Da esquerda para a direita: Luiz Henrique Barbosa (presidente da TelComp); André Martins (CEO da NLT Telecom); Carlos Campos (Diretor Geral na emnify Brasil); e Samy Uziel (Diretor Técnico da DATORA).

Para os executivos, o setor só alcançará as metas de digitalização previstas em políticas públicas se houver manutenção em instrumentos como o PGMC e RUE das ofertas de atacado reguladas. E criticam a proposta atualmente em pauta na Anatel em relação à internet das coisas.

“Se o PGMC for alterado como está sendo proposto, haverá a extinção da oferta regulada e o mercado ficará restrito a negociações predatórias, inviabilizando novos entrantes”, disse Martins.

Para Campos o PGMC deve olhar além da concorrência entre empresas: “Não se trata apenas de competitividade. É sobre criar mecanismos para que essas tecnologias possam de fato acontecer no Brasil”.

Martins ressaltou que o mercado de IoT requer disponibilidade de rede, mas que a regulação ainda não facilita acesso de um dispositivo a múltiplas operadoras . “Para oferecer resiliência de rede, não basta uma rede de acesso. É preciso ter várias redes de acesso no mesmo SIM card ou eSIM. É daí que vem o chamado chip multioperadora”, explicou.

Ele criticou as barreiras regulatórias e disse que esses modelos são comuns em outras partes do globo. “Na Europa e nos Estados Unidos é muito fácil ter um SIM card que rode em várias redes. Aqui, tínhamos muita restrição. A Anatel avançou, democratizou em relação ao que era há cinco anos, mas ainda precisamos de mais abertura”, disse.

Segundo o executivo da NLT, o país continua atrasado em relação à média mundial no segmento. “No mundo, são 4 bilhões de acessos IoT em rede celular, o que dá um para cada dois habitantes. No Brasil, chegamos a 50 milhões em junho, para 226 milhões de pessoas. Nossa proporção é de um para quatro”, observou.

Investimentos e tecnologias emergentes

Carlos Campos, da Emnify, destacou que a demanda crescente da indústria exige redes resilientes e acesso a novas tecnologias. Ele citou a necessidade de acesso a padrões como NB-IoT, LTE-M, 5G RedCap e soluções não terrestres (NTN).

E destacou a importância de simplificar as ofertas reguladas criadas pela Anatel após a venda da Oi Móvel. “A fragmentação entre roaming, MVNO e ofertas de atacado cria situações diferentes para demandas que, na prática, são fluidas. O novo PGMC precisa manter os remédios conquistados, mas de forma mais simplificada e aderente ao IoT”, avaliou executivo.

Samy Uziel, da Datora, enfatizou o papel das redes privativas em regiões onde as grandes operadoras não atuam. “Hoje a rede privativa aparece como alternativa à rede pública. Não é só no agro ou em IoT, mas como conectividade para comunidades inteiras que não têm acesso. Muitas vezes é a única solução”, afirmou.

Segundo Uziel, a atuação das prestadoras de pequeno porte é decisiva na expansão da IoT, daí a preocupação com o PGMC. “Não é a grande operadora que vai resolver esse problema. É a pequena. Mas, para isso, precisamos de acesso ao espectro e do apoio do PGMC”, disse.

Uziel chamou atenção para a importância da previsibilidade regulatória. “O que precisamos nesse mercado é previsibilidade. Só assim podemos montar business plans sólidos e dar resiliência às nossas soluções”, disse.

Anatel vota PGMC

A Anatel marcou para sexta-feira, 22, uma reunião extraordinária para votar o texto do novo PGMC. Por ora, apenas o conselheiro substituto Vinícius Caram deixou seu voto, consignado, de relator quando estava no cargo no primeiro semestre. O tema foi alvo de pedido de vistas de Alexandre Freire, que devolverá a pauta nesta semana.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 43