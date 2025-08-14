ODATA inaugura quarto data center hyperscale no México

Novo QR04, em Querétaro, amplia capacidade total da Odata no país para quatro sites interligados e 24 MW de TI

A ODATA, controlada pelo grupo norte-americano Aligned Data Centers, anunciou nesta quinta-feira, 14 de agosto, a entrada em operação de seu novo data center hyperscale no México. O empreendimento, denominado QR04, está localizado na região de Querétaro, próxima a San Miguel de Allende, e marca a conclusão de uma rede com quatro instalações interconectadas no país.

A infraestrutura foi projetada para atender à demanda crescente por serviços de computação em nuvem e inteligência artificial (IA). Com capacidade total planejada de 24 MW, o QR04 já iniciou a operação de sua primeira fase, de 12 MW. Segundo a empresa, a rede de data centers interligados oferece redundância e alta disponibilidade para clientes que necessitam de ambientes robustos e distribuídos.

O CEO da ODATA, Ricardo Alário, afirmou que o lançamento consolida a posição da companhia no mercado local. “Apenas três meses após inaugurar o QR03, já iniciamos sua expansão e lançamos o QR04. Nosso investimento contínuo em todos os campi demonstra nosso compromisso em nos manter à frente e antecipar as necessidades tecnológicas do futuro”, disse.

Entre as soluções técnicas, o QR04 adota o sistema de resfriamento a ar Delta Cube (Delta³), patenteado pela Aligned. A tecnologia foi desenvolvida para suportar densidades de energia de até 50 kW por rack, capturando e removendo o calor diretamente na fonte, com possibilidade de integração a sistemas de refrigeração líquida para cargas de alta densidade, como IA, machine learning (ML) e computação de alto desempenho (HPC).

O projeto também utiliza um sistema de água em circuito fechado para climatização, com reaproveitamento contínuo e alto índice de eficiência no uso de água (WUE). De acordo com a empresa, a solução reduz o impacto ambiental e mantém o desempenho térmico necessário para operações intensivas.

A ODATA já atende clientes hyperscale no QR04, e a construção do novo centro de dados gerou mais de 1.500 empregos locais. A companhia destaca que a operação reforça o papel estratégico do México como polo regional de infraestrutura digital e rota de tráfego de dados para a América Latina.