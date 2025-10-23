Tecto inaugura Mega Lobster, maior data center de Fortaleza

A Tecto Data Centers inaugurou nesta quinta-feira, 23 de outubro, o Mega Lobster, seu terceiro e maior data center em Fortaleza * (CE). Localizado na Praia do Futuro, o empreendimento tem potência total de 20 MW e foi construído em 12 meses, com investimento de R$ 550 milhões. O objetivo é atender à crescente demanda de empresas de tecnologia, provedores de conteúdo e operadoras de telecomunicações por processamento de alto volume de dados.

Com 13 mil m² de área total e 10 data halls, o Mega Lobster opera inicialmente com 4 MW de potência e capacidade para até 100 racks por sala. O projeto prioriza eficiência energética e hídrica, utilizando energia 100% renovável e sistema de refrigeração air cooling com circuito fechado de água gelada (CAG), que opera com zero consumo de água.

“Com mais esse investimento, reforçamos a posição do Ceará como porta de entrada digital do Brasil e damos um salto em capacidade para atender a crescente demanda de clientes globais e regionais com a mais alta performance, segurança e eficiência”, afirmou José Miguel, CEO da Tecto.

Fortaleza: hub digital

A Tecto já operava dois data centers na capital cearense, incluindo o Big Lobster, inaugurado em 2023, que teve sua capacidade total alocada em dois anos. Com o novo empreendimento, a empresa ultrapassa R$ 750 milhões investidos na cidade e 750 empregos diretos e indiretos gerados entre construção e operação.

O Mega Lobster está integrado à Cable Landing Station (CLS), ponto de chegada de cabos submarinos que abriga o PIX central do Ceará, responsável pelo segundo maior volume de tráfego de internet do Brasil. O data center também faz parte da rede neutra terrestre e submarina da V.tal, interligando o Brasil a seis países — Argentina, Bermudas, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Venezuela.

Expansão nacional e novos projetos

Com a inauguração, a Tecto passa a operar seis data centers — três em Fortaleza, um no Rio de Janeiro e dois em Barranquilla (Colômbia). A empresa prepara ainda um plano de expansão de US$ 1 bilhão para a construção de novas unidades em diferentes regiões do Brasil, combinando sites edge e hyperscale.

Em Santana de Parnaíba (SP), a companhia iniciará ainda este ano a construção de um data center de 200 MW, com início de operação previsto para 2027. Em Porto Alegre (RS), a Tecto deve anunciar em breve o local do novo site, que será conectado ao cabo submarino da V.tal em parceria com a Meta.

A Tecto Data Centers é subsidiária da V.tal e atua como provedor de soluções edge e hyperscale na América Latina. Sua infraestrutura está conectada a mais de 450 mil km de cabos de fibra óptica e 26 mil km de cabos submarinos, interligando o Brasil a outros seis países.

*O Tele.Síntese foi a Fortaleza a convite da Tecto