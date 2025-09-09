Mega Lobster será o maior data center da cidade, segundo a Tecto, e parte de investimento de US$ 1 bilhão em infraestrutura crítica da empresa na América Latina

A Tecto Data Centers iniciou em setembro a etapa de comissionamento do Mega Lobster, data center de grande porte em construção na Praia do Futuro, em Fortaleza (CE). A unidade contará com potência total instalada de 20 megawatts e área construída de 13 mil m². A inauguração está prevista para outubro.

O Mega Lobster é o terceiro empreendimento da empresa na capital cearense e será o maior data center instalado na cidade até o momento. O investimento na construção foi de R$ 550 milhões, parte de um plano de expansão que prevê aportes de US$ 1 bilhão em data centers na América Latina.

A nova instalação terá 10 data halls, com operação ininterrupta e infraestrutura voltada para aplicações em inteligência artificial, computação em nuvem e edge computing. O Mega Lobster será conectado diretamente à Cable Landing Station (CLS) de Fortaleza e à malha óptica da V.tal, empresa controladora da Tecto. A interligação permite acesso direto a seis países: Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Venezuela, Bermudas e Chile.

A construção foi realizada em 12 meses, da terraplenagem ao comissionamento, e contou com a participação de fornecedores locais. De acordo com Alexandre Demarchi, CTO da Tecto, o cronograma acelerado exigiu adoção de novas metodologias. “Adotamos novas metodologias construtivas em virtude dos prazos. O mercado de data centers é dinâmico e precisamos garantir parceiros fortes para fazerem as entregas conforme a demanda dos clientes”, disse.

Etapas do comissionamento

A etapa de comissionamento está sendo executada em cinco níveis, com foco na aderência entre projeto, instalação e desempenho:

Nível 1: testes de fábrica acompanhados por engenheiros da Tecto;

Nível 2: inspeções pré-energização, incluindo cabeamento, seletividade e válvulas;

Nível 3: testes com bancos de carga, ajustes de parâmetros e documentação as-built;

Nível 4: simulações com carga máxima e testes sistêmicos;

Nível 5: teste integrado com 100% de carga, simulações de falha e aferição do PUE instantâneo.

Segundo Demarchi, “o comissionamento é a etapa que garante que o Mega Lobster será entregue pronto para operar no mais alto padrão de confiabilidade e eficiência”.

Eficiência energética

O novo data center utilizará apenas energia de fonte renovável e terá sistema de refrigeração por Central de Água Gelada (CAG) em circuito fechado, com zero consumo de água. A empresa afirma que a unidade reforçará a infraestrutura digital da região e contribuirá para a consolidação do Brasil como um hub estratégico no mercado de dados da América Latina.

A Tecto Data Centers opera atualmente cinco unidades no Brasil e na Colômbia, com outros três empreendimentos em construção. A empresa atua em modelos de data centers hiperscala e edge, com infraestrutura integrada à rede de fibra óptica da V.tal, que possui mais de 450 mil km de extensão no Brasil, além de rotas submarinas internacionais.