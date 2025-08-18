MCom inicia tomada de subsídios sobre Política Nacional de Data Centers

Com foco os hyperscale, MCom abre tomada de subsídios sobre infraestrutura e conectividade da Política Nacional de Data Centers

O Ministério das Comunicações (MCom) abriu nesta segunda-feira, 18, uma tomada de subsídios voltada ao eixo de infraestrutura e conectividade da Política Nacional de Data Centers. Na iniciativa, segundo o ministério, constam articulações com outras políticas; tais como a Política Nacional de Cabos Submarinos. No quesito infraestrutura, o foco está no hyperscale, que concentram a operação de grandes provedores de computação em nuvem, e os edge data centers, que aproximam o processamento de dados dos usuários.

A consulta ficará aberta até 29 de setembro, por meio da plataforma Participa + Brasil, e pretende reunir contribuições da sociedade, especialistas e empresas sobre os rumos da política pública que busca estruturar o setor no país.

Segundo o MCom, a iniciativa integra um plano mais amplo de atração de investimentos e fortalecimento da economia digital, conduzido em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e com o Ministério da Fazenda. O eixo em discussão reconhece os data centers como elemento central para a transformação digital, viabilizando velocidade, confiabilidade e segurança a serviços essenciais para empresas, governo e cidadãos.

Tipos de infraestrutura em debate

A tomada de subsídios do MCom para Data Centers engloba diferentes tipos de data centers. Além das instalações corporativas, estão em foco os hyperscale, que concentram a operação de grandes provedores de computação em nuvem, e os edge data centers, que aproximam o processamento de dados dos usuários, permitindo aplicações de baixa latência como telemedicina, veículos autônomos e Internet das Coisas.

Entre os pontos que poderão ser abordados pelos participantes estão padrões de qualidade, critérios de localização estratégica, sustentabilidade ambiental, segurança da informação, governança e a capacitação de profissionais especializados. Também está prevista a integração com políticas já existentes, como a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, a Estratégia de Governo Digital e a Política Nacional de Cibersegurança.

MCom: Articulação com outras políticas em tomada para Data Centers

A abertura da consulta ocorre dias após o encerramento do prazo para envio de contribuições à tomada de subsídios da Política Nacional de Cabos Submarinos. Essa iniciativa pretende ampliar a infraestrutura digital, reduzir desigualdades regionais de conectividade — especialmente no Norte do país — e posicionar o Brasil como hub internacional de tráfego de dados.

Estrutura atual do setor

Segundo a Associação Brasileira de Data Centers (ABDC), o Brasil possui 162 unidades em funcionamento, distribuídas da seguinte forma:

Sudeste: 110

Sul: 27

Nordeste: 15

Centro-Oeste: 8

Norte: 2

Os dados reforçam a concentração da infraestrutura no eixo Sudeste-Sul e apontam para a necessidade de estratégias de regionalização e expansão.

A tomada de subsídios pode ser acessada aqui.