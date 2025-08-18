86% das empresas brasileiras utilizam computação em nuvem, aponta Locaweb

Estudo da Locaweb indica crescimento nos investimentos e mostra que líderes empresariais projetam universalização da tecnologia nos próximos anos

Um levantamento realizado pela Locaweb com 500 profissionais em todas as regiões do Brasil aponta que 86% das empresas já utilizam soluções de computação em nuvem em suas rotinas de trabalho. O estudo ouviu empreendedores, lideranças, profissionais de tecnologia e freelancers maiores de 18 anos, com margem de erro de 3,3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Segundo os resultados, 66% dos entrevistados afirmaram que suas companhias aumentaram os investimentos em cloud computing nos últimos anos. Entre os usos mais comuns, estão integração de sistemas, automação de processos, gestão de dados, atendimento ao cliente, além de suporte a sites e lojas virtuais — mencionados por 35% dos participantes como elementos que garantem estabilidade e performance.

Obstáculos para a adoção da computação em nuvem

Apesar da alta penetração, 15% dos profissionais relataram atuar em empresas que ainda não utilizam a nuvem; em geral, por limitações de recursos ou falta de equipe especializada. Entre os que já utilizam, 60% afirmaram que diversas áreas da companhia dependem do cloud no dia a dia, enquanto 15% concentram o uso em tarefas básicas, como envio de e-mails e compartilhamento de documentos.

O estudo também identificou os principais entraves para a adoção: insegurança em relação a custos e riscos (33%), falta de orientação prática dos provedores (29%) e escassez de tempo ou de equipe para implementação (21%).

Expectativas para o futuro

Conforme a pesquisa da Locaweb, 76% das lideranças empresariais e donos de companhias acreditam que todas as áreas de negócio adotarão computação em nuvem no futuro. Além disso, 71% dos decisores avaliam que habilidades em nuvem serão diferenciais profissionais nos próximos anos, o que pode impactar diretamente a formação e a valorização de trabalhadores de tecnologia.

Para parte dos entrevistados (35%), o uso da nuvem tende a se tornar tão comum quanto a utilização de planilhas, acompanhando a digitalização dos processos corporativos.