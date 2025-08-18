Estações piloto da DTV+ entram em operação em São Paulo

Nova geração da TV aberta, a TV 3.0, terá transmissões experimentais até setembro de 2026 e será oficializada por decreto presidencial

As primeiras estações piloto da DTV+, também chamada de TV 3.0, começaram a operar em São Paulo. As transmissões serão feitas a partir das torres da TV Record, na Avenida Paulista, e do SBT, no bairro do Sumaré, e permanecerão ativas até setembro de 2026 para a realização de testes e desenvolvimento da tecnologia.

A DTV+ seria oficializada como o novo padrão da televisão aberta brasileira nesta terça, 19 de agosto, em cerimônia no Palácio do Planalto, com a assinatura de decreto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o evento foi adiado sem previsão de nova data ainda.

Avanços técnicos

A DTV+ traz novos recursos de áudio, vídeo e interatividade. Entre eles estão imagens em 4K e 8K, o uso de HDR (High Dynamic Range) para maior contraste e fidelidade de cores e o áudio imersivo MPEG-H, que permite perceber a direção e a profundidade dos sons.

A tecnologia combina o sinal tradicional da TV com recursos online, permitindo conteúdos extras, votações interativas, replay de programas e publicidade personalizada. A transmissão adota ainda a tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output), que possibilita maior robustez e melhor recepção em ambientes internos.

Projeto de aceleração

O início da operação das estações piloto integra o Projeto de Aceleração da DTV+, conduzido pela Seja Digital em parceria com o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (Fórum SBTVD). A iniciativa reúne emissoras públicas e privadas, indústria de equipamentos e academia.

Segundo Antonio Martelletto, CEO da Seja Digital, a entidade tem agora a missão de apoiar a transição tecnológica. “Estamos acelerando a implantação da DTV+, um novo marco para o futuro da comunicação no país”, afirmou.

Para o CTO da entidade, Gunnar Bedicks, a mobilização já envolve uma ampla cadeia de fornecedores. “Hoje temos um ecossistema com mais de 50 fornecedores participando ativamente — entre indústria, academia e radiodifusores — para concretizar o avanço do novo padrão de transmissão de TV digital aberta no país”, disse.

Criada em 2015 por determinação da Anatel, a Seja Digital conduziu o desligamento da TV analógica e a liberação da faixa de 700 MHz para o 4G. Posteriormente, implantou a Infovia 01 e infraestrutura de TV digital em 1.563 municípios. Em 2024, passou a liderar também o processo de aceleração da DTV+, por decisão do GIRED, grupo presidido pela Anatel com participação do Ministério das Comunicações, radiodifusores e operadoras.

A primeira demonstração pública do novo padrão ocorrerá durante a SET EXPO 2025, em São Paulo, mas as transmissões da DTV+ seguem em caráter experimental até 2026.