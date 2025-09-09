Futurecom 2025 será a 30ª edição do evento, que será realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, no São Paulo Expo, e contará com mais de 300 expositores e expectativa de 30 mil visitantes.

O Futurecom 2025 terá entre os painéis de destaque do primeiro dia, 30 de setembro, o debate “Política de Nova Industrialização”, que vai reunir representantes de entidades estratégicas das áreas de tecnologia e telecomunicações para debater o futuro da política industrial brasileira. A discussão integra a trilha Future Congress e acontece das 14h30 às 15h45 na Plenária 1 do São Paulo Expo.

Com foco na agenda da Nova Indústria Brasil — política lançada pelo governo federal que prevê R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026 —, o painel colocará em pauta temas como inovação, reindustrialização, produção local, transformação digital e economia de baixo carbono. O montante será distribuído via BNDES, Finep e Embrapii para projetos de modernização do parque produtivo nacional.

A mediação será de Israel Guratti, diretor da ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). Participam do debate Laércio Cosentino, presidente do conselho da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de TICs); Rosilda Prates, presidente da P&D Brasil (Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação); e David de Oliveira Penha, presidente do Conselho Gestor do FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações).

Entre os temas centrais do debate estão:

O papel do Estado no financiamento da transição digital e verde;

Instrumentos para o fortalecimento das cadeias produtivas inteligentes;

Incentivos à produção local de tecnologias estratégicas;

A colaboração entre governo, setor privado e academia na formulação de políticas de inovação.

A política Nova Indústria Brasil prevê um investimento total de R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026, com recursos geridos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), para modernizar e digitalizar o setor industrial.

O painel acontece na 30ª edição do Futurecom, que será realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, no São Paulo Expo, e contará com mais de 300 marcas expositoras e expectativa de 30 mil visitantes. (Com assessoria de imprensa)