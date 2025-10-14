Tecto Data Centers nomeia Tito Costa como CRO

Tito Costa assume estratégia de receitas e novos negócios em data centers edge e hyperscale conectados à rede óptica da V.tal

A Tecto Data Centers anunciou hoje, 14 de outubro, a nomeação de Tito Costa como novo Chief Revenue Officer (CRO) da companhia. O executivo será responsável pela estratégia de crescimento da empresa, com foco na geração de receitas e expansão das operações de data centers no Brasil e na América Latina.

Costa possui mais de 15 anos de atuação nos setores de telecomunicações e infraestrutura digital, com passagens por empresas como Claro, TIM, Equinix e Elea Digital. Atualmente, integra o Board of Governors do Pacific Telecommunications Council (PTC). Ele também atua como mentor e investidor-anjo em startups de base tecnológica.

“A Tecto vive um momento único de expansão. É um privilégio contribuir para consolidar a presença da empresa no Brasil e no exterior, promovendo a digitalização e crescimento econômico por meio de data centers edge e hyperscale de alta performance”, afirmou o novo CRO.

Mega Lobster será inaugurado em Fortaleza

A Tecto possui atualmente cinco data centers em operação, localizados no Brasil e na Colômbia. Ainda em outubro, a empresa deve inaugurar o Mega Lobster, sua terceira unidade na cidade de Fortaleza (CE), que será também a maior instalação da companhia na região Nordeste.

Outro projeto em andamento é o novo site hyperscale em Santana de Parnaíba (SP), previsto no plano de investimentos de US$ 1 bilhão anunciado pela Tecto. O objetivo é ampliar a infraestrutura crítica em diferentes regiões do país.

A Tecto é controlada pela V.tal, operadora de redes neutras de fibra óptica. Seus data centers estão conectados a uma malha de 450 mil km de cabos ópticos terrestres no Brasil e a um sistema de cabos submarinos com 26 mil km de extensão, que interliga o país a Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Venezuela e Bermudas.

A empresa atua com soluções de data center edge e hyperscale, voltadas a demandas de alta densidade computacional, baixa latência e serviços digitais em larga escala. (Com assessoria de imprensa)