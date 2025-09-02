Watch nomeia Fhabyo Matesick como CMO

Matesick acumula liderança internacional e de advertising da companhia, que fornece conteúdo e tecnologia de streaming para provedores de internet no Brasil

A Watch, plataforma de streaming voltada para provedores de internet (ISPs), anunciou a nomeação de Fhabyo Matesick como novo Chief Marketing Officer (CMO). O executivo já liderava a operação internacional da Watch Labs, braço de inovação tecnológica do grupo, e passa a acumular também a gestão da área de advertising.

Com a chegada à área de marketing, Matesick terá como foco ampliar a visibilidade da marca junto a ISPs e consumidores finais, integrando comunicação e tecnologia em uma estratégia unificada.

O objetivo declarado da companhia é fortalecer a regionalização da oferta de entretenimento e consolidar a Watch como referência em conteúdo para provedores de todas as regiões do país.

Atuação no mercado de ISPs

Fundada em 2018, a Watch se apresenta como um hub de conteúdo que permite aos ISPs oferecerem serviços de streaming de filmes, séries e canais lineares em seus pacotes. A companhia afirma atender milhares de provedores em todo o Brasil, com “impacto em milhões de usuários finais”. Sua estrutura tecnológica é testada em tempo real por mais de 2 mil ISPs parceiros, que funcionam como um “laboratório vivo” para a validação das soluções.

O portfólio inclui parcerias com programadoras e estúdios nacionais e internacionais, como Paramount, Globo (canais abertos e fechados), MAX, ESPN, Telecine, Premiere e Combate. Também integra a oferta a plataforma de rádio e audiobooks Awdio. Além das assinaturas, a Watch disponibiliza filmes para locação por 48 horas, ampliando a diversidade de opções ao consumidor.

A companhia aposta no modelo flexível e escalável como diferencial competitivo, destacando que a integração de serviços de streaming à oferta dos ISPs contribui para retenção de clientes e diversificação de receita. Com a criação da área de advertising, a Watch passa a explorar também oportunidades no mercado publicitário, sob a coordenação de Matesick. (Com assessoria de imprensa)