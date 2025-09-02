A Vero lançou seu novo site, que passa a operar sob o domínio www.querovero.com.br. O projeto, desenvolvido ao longo de um ano, integra o plano estratégico da companhia de ampliar a presença digital e diversificar os serviços oferecidos para clientes residenciais (B2C) e corporativos (B2B).

O portal reúne informações sobre planos, pacotes e soluções, além de ferramentas de autoatendimento, e-commerce e contratação online. A plataforma também incorpora funcionalidades de acessibilidade e um blog para atualização de conteúdos relacionados à empresa e ao setor de telecomunicações.

Segundo a companhia, a iniciativa busca atender à demanda crescente por autonomia digital dos consumidores, que preferem realizar contratações e suporte sem interação presencial. O site foi desenvolvido em parceria com a Tesla Tecnologia e a House Cricket.

A Vero destaca que o novo canal digital faz parte da estratégia de evolução de seu portfólio, que já inclui voz, banda larga, dados móveis, soluções digitais, SaaS (Software as a Service) e HaaS (Hardware as a Service). A operadora vem reforçando a atuação como hub de serviços, indo além da conectividade tradicional.

“Vamos estar ainda mais perto dos consumidores, mesmo onde não temos presença física, apresentando de forma clara tudo o que nosso portfólio oferece para pessoas e empresas. Hoje muitos já preferem resolver tudo online, e por isso faz todo sentido darmos autonomia para que escolham como e o que contratar com a Vero”, comenta Rocha. O movimento também coincide com a entrada em vigor do novo RGC, que determina uso de comunicação mais acessível por parte das operadoras junto ao consumidor.

Com presença em nove estados e no Distrito Federal, a Vero atende atualmente 1,4 milhão de assinantes em mais de 425 cidades. A infraestrutura soma 77 mil quilômetros de rede óptica, sendo 24,2 mil quilômetros de backbone e 54,1 mil quilômetros de FTTx. Ao todo, a empresa afirma conectar cerca de 4,5 milhões de usuários. (Com assessoria de imprensa)