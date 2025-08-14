Vero amplia base móvel no segundo trimestre

Operadora encerra período com margem de 55,4%, captação de R$ 300 milhões em debêntures e 1,4 milhão de assinantes em banda larga

A Vero encerrou o segundo trimestre de 2025 com expansão no fixo, no móvel, que se refletiram em um Ebitda Ajustado de R$ 241,5 milhões, crescimento de 20,4% em relação ao mesmo período de 2024. A margem Ebitda Ajustado atingiu 55,4%, enquanto a receita líquida avançou 5,8%, somando R$ 435,9 milhões.

A geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda Ajustado menos Capex, chegou a R$ 150 milhões, alta de 117% no comparativo anual. Segundo a companhia, o resultado reflete maior eficiência na alocação de recursos e revisão de processos, além do uso de novas tecnologias.

“Além do crescimento da receita líquida e do Ebtida Ajustado, registramos um lucro líquido ajustado de mais de R$ 11 milhões, mantendo os valores positivos do último trimestre”, comenta Fabiano Ferreira, CEO da Vero.

No período, o ARPU (receita média por usuário) atingiu R$ 113,8, o maior já registrado pela operadora. A penetração de serviços digitais premium alcançou 25,5% da base, alta de 7,5 pontos percentuais em um ano. A base móvel cresceu 19,6% no trimestre, totalizando 222 mil clientes, o equivalente a 16% do total. No segmento de banda larga, a empresa soma quase 1,4 milhão de assinantes.

Em abril, a Vero reformulou seu portfólio B2B e B2C, ampliando a oferta de combos com internet em ultravelocidades via Wi-Fi 6, serviço móvel e streaming de canais ao vivo. “Encerramos mais um trimestre com indicadores financeiros que apontam para uma trajetória de ascendência contínua”, afirmou o CEO Fabiano Ferreira.

O segmento corporativo respondeu por cerca de 14% do faturamento do trimestre. A companhia reorganizou a operação B2B e ampliou investimentos em soluções digitais voltadas à transformação dos clientes empresariais.

Com presença em mais de 425 cidades de nove estados e do Distrito Federal, a Vero atende 1,4 milhão de clientes, com rede de 77 mil km — sendo 24,2 mil km de backbone e 54,1 mil km de FTTx — conectando 4,5 milhões de usuários.

A operadora concluiu sua quinta emissão de debêntures incentivadas, no valor de R$ 300 milhões. Desde 2024, as captações da empresa somam mais de R$ 2 bilhões. Os recursos serão aplicados na expansão de infraestrutura, manutenção de redes e ativação de clientes. (Com assessoria de imprensa)