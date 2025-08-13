O V Simpósio TelComp Brasília 2025, marcado para 19 e 20 de agosto no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21

O V Simpósio TelComp Brasília 2025, marcado para 19 e 20 de agosto no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, vai reunir representantes do Executivo, Legislativo, agências reguladoras, operadoras competitivas e entidades do setor para discutir temas estratégicos para o futuro das telecomunicações e da economia digital no país.

Entre os confirmados estão o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; o senador Eduardo Gomes, 1º vice-presidente do Senado Federal; o senador Efraim Filho; o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator do PL 2338/2023 sobre regulação da inteligência artificial; o assessor especial do Ministério da Fazenda, Igor Marchesini; o vice-presidente da Anatel, Vicente Aquino; a diretora da ANPD, Miriam Wimmer; o secretário nacional de Telecomunicações, Hermano Tercius; e a superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles.

A programação inclui quatro painéis principais. O primeiro, “Data Centers, Cloud e Conectividade”, discutirá uma política nacional integrada para infraestrutura digital, abordando expansão de data centers, redes de alta capacidade, aspectos regulatórios, tributários e energéticos, e o papel das operadoras competitivas na democratização da conectividade.

O segundo painel, “IoT e Redes Privativas”, destacará o uso dessas tecnologias por prestadoras competitivas como integradoras em setores como agronegócio, indústria, logística e mineração, incluindo instrumentos regulatórios da Anatel como o PGMC e o RUE.

O terceiro, “Agências Reguladoras e Governança dos Mercados Digitais”, abordará regulação de inteligência artificial, segurança cibernética, soberania digital e a importância de um corpo técnico qualificado e autônomo.

Por fim, o painel “Reforma Tributária” discutirá impactos da transição tributária no setor de telecom, novas obrigações como o split payment e efeitos sobre cadeias intensivas em tecnologia.

O evento é organizado pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp), que reúne mais de 70 operadoras. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site oficial da entidade. (Com assessoria de imprensa)