Giga+ Fibra nomeia Roger Solé como novo CEO

Ex-executivo de TIM, Vivo e Sprint/T-Mobile, Roger Solé assume presidência em 15 de agosto, após quatro meses no Conselho de Administração

A Giga Mais Fibra Telecomunicações anunciou nesta quarta-feira, 13 de agosto, a escolha de Roger Solé Rafols como novo diretor-presidente, com mandato de dois anos. Ele assume o cargo em 15 de agosto, encerrando o período de gestão interina que vinha sendo conduzido desde a saída do presidente anterior.

Solé é membro efetivo do Conselho de Administração da companhia desde abril de 2025 e acumula mais de 25 anos de experiência no setor de telecomunicações. Foi executivo da Sprint/T-Mobile USA, da TIM Brasil e da Telefônica Vivo, além de atuar como diretor de marketing (CMO) na TelevisaUnivision. Também foi conselheiro da Oi e da Milicom (Tigo).

Transição de comando

No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Giga Mais Fibra destacou que o Conselho de Administração deliberou a eleição do novo CEO em reunião realizada nesta quarta-feira. O nome de Solé reforça a aposta da operadora em um perfil com trajetória internacional e passagem por grandes operadoras brasileiras.

A companhia atravessava um período de transição desde que a presidência passou a ser exercida de forma interina, conforme apuração anterior do Tele.Síntese. A formalização da nova liderança define um comando estável para os próximos dois anos.

Experiência setorial

Na Sprint/T-Mobile, Solé esteve à frente de estratégias de marketing e expansão comercial no mercado norte-americano. Na TIM Brasil, ocupou posições de destaque na gestão de produto e no desenvolvimento de ofertas, enquanto na Vivo liderou iniciativas de marketing e relacionamento com clientes.

A Giga Mais Fibra, que atua no mercado de banda larga por fibra óptica, não detalhou, no fato relevante, mudanças de estratégia ou metas operacionais decorrentes da troca no comando. O comunicado se limitou a informar a data de posse e a trajetória profissional do novo executivo.