A Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. anunciou a substituição de seu diretor-presidente, Lorival Nogueira Luz Júnior, em decisão aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de agosto de 2025.

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o conselho avaliou que o ciclo do mandato de Lorival Luz à frente da companhia foi encerrado. Com 33 anos de carreira, Lorival Luz é também membro do Conselho de Administração da Citrosuco e Operating Partner da Advent International. De 2019 a 2022, foi CEO Global da BRF. Anteriormente, foi CFO Global da Votorantim Cimentos e da CPFL Energia.

A função de CEO da Giga Mais Fibra passa a ser exercida temporariamente por Felipe Gonçalves Matsunaga, diretor de Relações com Investidores da operadora. Matsunaga tem mais de duas décadas de carreira executiva em finanças corporativas, fusões e aquisições, planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios. Desde 2018 é sócio da EB Capital, dona da Alloha Fibra (Giga Mais Fibra). Ali, ocupou os cargos de Chief Financial Officer (2021-2023) e, posteriormente, Chief Transformation Officer. É graduado em Engenharia pela FEI e em Economia pelo Insper.

A transição entrou em vigor no mesmo dia da reunião e foi formalizada ao mercado hoje, 12 de agosto. O comunicado não apresenta detalhes sobre o processo de seleção para um novo CEO permanente nem sobre eventuais mudanças estratégicas decorrentes da alteração na liderança. A empresa não divulgou um cronograma para essa escolha.

A Giga Mais Fibra é uma operadora de banda larga por fibra óptica com atuação em diversos municípios brasileiros. A empresa tem 3,1% de participação no mercado de provimento de internet, com 1,64 milhão de clientes. Com isso, é a quarta maior operadora de acesso à web do Brasil, atrás apenas de Claro, Vivo e Nio (antiga Oi). A empresa tem, também, 180,5 mil clientes em telefonia fixa.