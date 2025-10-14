Iniciativa integra programas de inclusão digital e sustentabilidade e será apresentada pelo Brasil na conferência da ONU em Belém (PA)

O Ministério das Comunicações (MCom) iniciou nesta terça-feira, 14 de outubro, um mutirão das ações preparatórias para a COP30, que será realizada em novembro de 2025 em Belém (PA), com assinaturas de acordos entre órgãos voltados à inclusão digital. Segundo o ministro Frederico de Siqueira Filho, a iniciativa reflete o compromisso do governo brasileiro com a integração entre tecnologia, inclusão social e preservação ambiental.

“Hoje é um dia preparatório nosso para apresentar tudo o que o Ministério das Comunicações tem feito com esse tema de sustentabilidade. Esses cenários atuam de forma simultânea: tecnologia, inclusão digital e preservação do meio ambiente”, afirmou.

O Mutirão Pré-COP30: Sustentabilidade e Inclusão Digital, conduzido pelo ministro (MCom), reuniu representantes de órgãos públicos e parceiros privados para o lançamento de programas voltados à economia circular e à ampliação da conectividade na Amazônia.

Entre as medidas anunciadas está o Desafio Nacional de Recolhimento de 200 toneladas de resíduos elétricos e eletrônicos, coordenado por Gustavo Lima. A campanha mobilizará órgãos públicos, como os Correios, o Serpro e o TRT, além de entidades e empresas parceiras em todo o país. “É importante essa iniciativa para mostrar à população nossa preocupação. Esses acordos envolvem órgãos de governo e vão estimular que outros também façam parte desse grande projeto de reciclagem”, destacou o ministro.

Os materiais arrecadados serão encaminhados aos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), mantidos pelo programa Computadores para a Inclusão, presente em diversos estados. Nesses centros, os equipamentos passam por triagem e recondicionamento, com apoio de cursos de capacitação para jovens locais. “Isso volta para as comunidades através de associações e entidades, promovendo inclusão digital e geração de renda”, explicou.

No pacote do mutirão, Frederico de Siqueira também confirmou que o MCom apresentará na COP30 dois projetos prioritários, sobre inclusão digital: o Computadores para a Inclusão e o Programa Norte Conectado, que leva conectividade por fibra óptica a 70 municípios da Amazônia. “Serão 12 mil quilômetros de rede, impactando cerca de 10 milhões de pessoas. O Itamaraty entendeu a importância disso, e o Brasil vai mostrar ao mundo como tecnologia e sustentabilidade caminham juntas”, disse. (Com assessoria de imprensa)