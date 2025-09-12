Ao menos 90 novos sites serão instalados para ampliar cobertura e qualidade dos serviços durante o evento, e permanecerão como legado depois, segundo Anatel

Belém (PA) receberá um reforço na infraestrutura de telefonia móvel como parte dos preparativos para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro de 2025. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Ministério das Comunicações (MCom) e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) coordenam a instalação de pelo menos 90 novos sites na capital paraense, com o objetivo de garantir conectividade adequada para participantes e legados permanentes à população.

Na última semana, representantes da Anatel, do MCom e do GSI realizaram a segunda visita técnica a Belém. A agenda incluiu reuniões com operadoras de telecomunicações e órgãos de segurança, além de inspeções em locais estratégicos da cidade, como o Parque da Cidade, a Vila dos Líderes, o Porto Futuro II e a Ilha do Combu.

Segundo a agência, os novos sites serão fundamentais para ampliar a cobertura de telefonia móvel e melhorar a qualidade do serviço em regiões com grande concentração de público durante a COP30.

Estrutura para além do evento

“Estamos estruturando um plano de conectividade que combina segurança, resiliência e inclusão digital”, afirmou Humberto Pontes, coordenador na Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade da Anatel. Ele destacou que a iniciativa envolve colaboração entre governo, reguladores e empresas do setor.

O gerente regional da Anatel no Pará, Carnot Braun, ressaltou que a ação vai beneficiar a população local. “Este trabalho conjunto não apenas atende às necessidades imediatas do evento, mas também deixa um legado de conectividade para Belém e sua região metropolitana”, disse.

A superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, destacou que a rede será monitorada em tempo real. “Nosso papel é assegurar que a infraestrutura de telecomunicações para a COP30 seja não apenas ampla, mas também resiliente e segura”, afirmou.

Suzana Rodrigues, superintendente de Controle de Obrigações, acrescentou que a atuação da Anatel em grandes eventos é crucial para garantir a continuidade da qualidade do serviço.