Anatel, LABRE-RS e Defesa Civil testam rede de comunicação emergencial com radioamadores para desastres no RS, criada após falhas nas enchentes de 2024.

A Gerência Regional da Anatel no Rio Grande do Sul (RS), a Defesa Civil estadual e a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão do RS (LABRE-RS), iniciou a implantação de uma rede de comunicação redundante com radioamadores para operações de resgate em cenários de desastres climáticos.

A iniciativa responde às falhas de comunicação registradas durante as enchentes de 2024, quando diversos municípios gaúchos ficaram isolados.

O primeiro simulado da rede ocorreu no último domingo de agosto de 2025 e conectou cidades em diferentes pontos do estado, do norte ao sul. O exercício contou com a participação do presidente da LABRE-RS, Joaquim da Silva Machado, da capitã Franciele Anziliero, representando a Defesa Civil, além de técnicos da Anatel. Entre eles estavam o coordenador de Fiscalização Luis Felipe Rodrigues e o agente Adriano Borges Becker, radioamador ativo. Voluntários da LABRE-RS também atuaram no teste.

Estruturação do projeto

A articulação institucional começou em junho de 2025, quando Anatel, LABRE-RS e Defesa Civil consolidaram a parceria para a Rede de Operações Gaúchas de Emergência para Radioamadores. O projeto, sob coordenação da LABRE-RS, mobiliza operadores em todo o estado para viabilizar comunicação ágil, especialmente entre municípios do interior e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante o processo de planejamento, o servidor da Anatel Andreas Hanke Stern relatou sua experiência nas enchentes de 2024. Na ocasião, sua estação improvisada em Porto Alegre atendeu mais de 4 mil chamadas de emergência, evidenciando a importância do radioamadorismo em situações de colapso das redes convencionais.

Segundo o gerente da Anatel no Rio Grande do Sul, Mauricio Peroni, “os aprendizados da enchente de 2024 demonstraram que a atuação articulada entre as instituições é fundamental para o enfrentamento de situações de crise. Neste sentido, a Anatel, LABRE e Defesa Civil do RS buscam, com a realização deste simulado, operacionalizar a rede de emergência de radioamadores, fundamental para garantia da comunicação em caso de colapso das redes”.

A superintendente de Fiscalização da agência, Gesiléa Teles, também destacou a importância do projeto: “A iniciativa reforça o papel estratégico do radioamadorismo como ferramenta de comunicação em desastres naturais e destaca a importância da cooperação entre o poder público e a sociedade civil para a segurança da população gaúcha”. (Com assessoria de imprensa)