Skeelo alcança 19 milhões de downloads e 3º lugar entre apps de livros no Brasil, impulsionado por parcerias com Vivo e Claro.

O Skeelo, plataforma nacional de ebooks e audiobooks, alcançou, com o apoio em distribuição das operadoras o terceiro lugar entre os aplicativos mais baixados da categoria Livros no primeiro semestre, somando App Store e Google Play, segundo levantamento da consultoria Sensor Tower. Com mais de 19 milhões de downloads acumulados, a empresa superou concorrentes globais como o Google Play Livros e ficou atrás apenas de Amazon Kindle e Wattpad.

O crescimento do aplicativo de livros Skeelo está diretamente ligado à estratégia de distribuição em parceria com operadoras de telecomunicações e grandes marcas de serviços digitais. Atualmente, o app é oferecido como benefício em planos de mais de 200 empresas, incluindo Vivo, Claro, UOL e até Sem Parar, o que amplia o alcance e facilita o acesso ao conteúdo para milhões de usuários em todo o país.

De acordo com Rafael Lunes, vice-presidente de Relações Institucionais do Skeelo, a iniciativa foi desenhada para operar em larga escala: “Desenvolvemos um modelo que usa alianças estratégicas no setor de telecomunicações, viabilizando a distribuição de livros em proporções capazes de mudar o panorama do hábito de leitura em um país continental como o Brasil”, afirmou.

O grupo também controla o Skoob, rede social dedicada a leitores adquirida em 2024, que funciona como espaço de interação, debates e desafios de leitura. Segundo a companhia, o acervo já ultrapassa 200 mil títulos de ebooks e audiobooks, resultado de parcerias com editoras nacionais e internacionais.

Em 2024, a plataforma registrou mais de 286 milhões de minutos de leitura consumidos e superou a marca de 2 milhões de usuários mensais ativos.