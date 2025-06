Skeelo investe R$ 2,2 milhões na Bienal do Livro Rio 2025

Um dos principais patrocinadores do evento, empresa reforça estratégia de crescimento e integração com a rede social Skoob, acelerando sua posição como hub tecnológico do setor literário

O Skeelo, maior plataforma e comunidade de leitura do país, investirá R$ 2,2 milhões na Bienal do Livro Rio 2025, consolidando sua estratégia de expansão no mercado editorial digital. Como patrocinador exclusivo do segmento de ebooks e audiobooks, que ocorrerá de 13 a 22 de junho no Riocentro, no Rio de Janeiro, o Skeelo busca ampliar sua base de usuários, estreitar parcerias estratégicas e fortalecer sua atuação como hub de soluções tecnológicas para o setor editorial brasileiro.

Com um estande de 369 metros quadrados no pavilhão 3, o Skeelo promoverá ativações exclusivas e debates com grandes nomes da literatura, como Cara Hunter, Raphael Montes, Itamar Vieira Junior, Thalita Rebouças, Maidy Lacerda, Ana Suy e Marcela Ceribelli, buscando engajar diretamente os leitores e reforçar sua liderança no universo da leitura digital.

Um dos grandes destaques da Bienal será a roda-gigante literária do Book Park, uma estrutura inédita de 20 metros de altura com 16 cabines cenográficas, cada uma inspirada em um livro, com experiências sonoras imersivas. O Skeelo será o patrocinador oficial dos áudios que compõem essa atração e, em uma das cabines, apresentará uma história exclusiva do mascote Skee. O conteúdo também será oferecido como brinde em formato de livro de colorir e ficará disponível gratuitamente no app da marca. A ação reforça o protagonismo do Skeelo em iniciativas que conectam o físico e o digital de forma lúdica, acessível e imersiva.

“A Bienal do Livro é o palco perfeito para fortalecermos conexões genuínas entre leitores, autores e marcas, promovendo uma experiência de leitura digital inovadora e integrada. Nosso investimento reforça o compromisso em ser o hub que une tecnologia, conteúdo e comunidade, acelerando o crescimento e ampliando nosso impacto no mercado editorial”, afirma Rodrigo Meinberg, CEO do Skeelo.

A aquisição do Skoob, rede social de leitura comprada em agosto de 2024, fortaleceu a estratégia do Skeelo de construir o maior ecossistema nacional de leitura digital, ao integrar funcionalidades e ampliar o engajamento entre leitores. Em sua 4ª participação na Bienal do Livro, a marca reforça esse protagonismo ao conectar suas plataformas e impulsionar a transformação digital do mercado editorial no Brasil. Juntas, as plataformas Skeelo e Skoob reúnem mais de 1,9 milhão de usuários ativos mensais e um acervo com mais de 11 mil títulos. Somam mais de 17 milhões de downloads, 286 milhões de minutos consumidos em leitura apenas em 2024 e mantêm avaliações acima de 4,8 nas lojas de aplicativos, indicadores que refletem a força da empresa, 100% nacional, na missão de democratizar o acesso à leitura e fortalecer a cultura do livro no país.

Serviço

Data: 13 a 22 de junho

Local: Riocentro

Estande: K05/L20 I J17/K18

Ingressos e mais informações: site oficial do evento.

Sobre o Skeelo

O Skeelo é uma plataforma e comunidade de leitores, que conta com o maior app e a maior rede social de livros do país, o Skoob. São mais de 2 milhões de usuários únicos mensalmente e mais de 286 milhões de minutos consumidos em leitura somente em 2024. Por meio de tecnologia, facilita o acesso e a distribuição de mais de 200 mil títulos, aliado à uma comunidade de mais de 150 marcas, como Vivo, Claro, UOL e Sem Parar. Tem como objetivo democratizar o acesso, distribuição de livros e promover transformação social por meio do conhecimento, a empresa entra como um benefício nos planos dessas organizações, que visam facilitar o acesso à cultura a seus clientes.

Parceiro estratégico das maiores editoras, o aplicativo é o segundo mais utilizado para a leitura de livros em smartphones e vem garantindo que os leitores descubram o acesso a este benefício. O Skeelo foi destacado pela Forbes como uma das 20 startups em ascensão em 2023 e foi considerado por dois anos consecutivos uma das TOP startups no LinkedIn.