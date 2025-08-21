Estudantes da UFPE criam jogo sobre ritmos nordestinos e vencem Campus Mobile 2025

Projeto dos estudantes da UFPE recebeu prêmio na categoria Entretenimento e terá apoio para aprimoramento e viagem ao Vale do Silício

campus mobile ufpe

Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foram os vencedores da categoria Entretenimento da 13ª edição do Campus Mobile, concurso nacional de inovação e empreendedorismo realizado em São Paulo. A equipe criou o Ritmia, jogo digital que utiliza elementos pedagógicos para ensinar e valorizar os ritmos musicais nordestinos.

O grupo é formado por Ivon Jonson Cavalcanti, do curso de Design, e pelas estudantes de Ciência da Computação Luiza Diniz Mendes Monteiro Luna e Maria Letícia Maranhão Nascimento. O projeto apresenta gêneros como maracatu, forró e frevo por meio de uma experiência interativa, que combina música, animações e quizzes sobre a história e as características de cada ritmo.

Segundo os criadores, a proposta surgiu do desejo de levar ao concurso uma solução que representasse a identidade cultural da região. “Vimos a necessidade de vivificar a cultura nordestina entre as novas gerações. Então, o Ritmia é pensado como instrumento de resgate cultural e engajamento nos ritmos nordestinos”, afirmou a estudante Luiza Diniz.

O Campus Mobile é promovido pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) em parceria com o Instituto Claro, com apoio da Escola Politécnica da USP e do beOn Claro, hub de inovação da operadora. Em 2024, o programa contou com a participação de 569 estudantes, que apresentaram 285 projetos de 26 estados. Desde sua criação, já impactou mais de 9,4 mil jovens.

Além da premiação em dinheiro para aprimorar o jogo, a equipe da UFPE participará em setembro de uma viagem ao Vale do Silício, onde terá acesso a universidades e empresas de referência em tecnologia.

Para os participantes, a experiência incluiu ainda palestras, mentorias e uma semana de imersão em São Paulo, oportunidade considerada fundamental para o desenvolvimento da aplicação. “Os desafios do Campus Mobile possibilitaram que trabalhássemos em uma solução que nos levou muito além das atividades acadêmicas”, destacou Ivon Cavalcanti. (Com assessoria de imprensa)

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Da Redação

O Tele.Síntese nasceu em 2005. É fruto de mais de 20 anos de experiência jornalística nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e telecomunicações. Foi criada com a missão de produzir e disseminar informação sobre o papel das TICs na sociedade.

Artigos: 11485