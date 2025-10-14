Alloha Fibra anuncia Leonardo Contrucci como VP de Marketing

A Alloha Fibra anunciou a nomeação de Leonardo Contrucci como vice-presidente de Marketing, cargo criado com sua chegada. O executivo tem mais de 20 anos de experiência nos setores de telecomunicações e mídia, com passagens por empresas como Telefônica Vivo, Claro, Nextel, Estadão e Gt7 (Grupo Cartão de Todos).

Segundo a companhia, a mudança faz parte de um processo de reestruturação voltado ao fortalecimento da marca e à otimização da jornada do cliente. Contrucci será responsável pelas estratégias de marketing e posicionamento da Alloha, hoje a quarta maior operadora de banda larga por fibra óptica do país.

Formado em Administração pela PUC-SP, o executivo possui MBA em Marketing pela ESPM e especializações em Negócios e Liderança pela Wharton, IMD e Fundação Dom Cabral.

Reestruturação interna

Neste ano, a Alloha Fibra vem passando por uma reestruturação executiva e operacional. O movimento teve início em agosto, quando o Conselho de Administração aprovou a saída de Lorival Luz da presidência. A gestão interina foi conduzida por Felipe Gonçalves Matsunaga, diretor de Relações com Investidores e sócio da eB Capital, controladora da Alloha. Poucos dias depois, em 15 de agosto, o cargo foi oficialmente assumido por Roger Solé Rafols, ex-executivo da TIM, Telefônica Vivo, Sprint/T-Mobile USA e TelevisaUnivision, escolhido para comandar a operadora pelos próximos dois anos.

Em setembro, a companhia reforçou a vice-presidência de Vendas e Atendimento B2C com a chegada de Giovani Cristiano da Silva, profissional com passagens por Oi, Nio Internet e Americanet. A nova estrutura acompanha a consolidação da rede nacional e o lançamento de produtos próprios, como o aplicativo Giga+ TV, que oferece canais lineares e conteúdo sob demanda.

Além das mudanças no corpo diretivo, a Alloha avançou na integração de suas controladas e investiu R$ 130 milhões em um backbone IP unificado desenvolvido com a Huawei, parte do processo de substituição da antiga arquitetura MPLS por rede automatizada baseada em SDN. (Com assessoria de imprensa)