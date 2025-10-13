SERPRO desenvolve modelo nacional de IA para reduzir dependência de LLMs estrangeiros

Empresa cria base técnica para treinar modelos em português e já opera soluções generativas em órgãos como Receita Federal e IBGE

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) iniciou um movimento para reduzir a dependência brasileira de modelos de linguagem estrangeiros (LLMs) e ampliar a soberania tecnológica e cultural do país em inteligência artificial. Segundo o gerente do Centro de Excelência em Ciência de Dados e IA do Serpro, Carlos Rodrigo Fonseca Lima, a estatal já opera modelos abertos hospedados integralmente em sua infraestrutura, e agora se prepara para desenvolver, em parceria com o setor privado, um modelo nacional em português, treinado com dados produzidos no Brasil.

“Hoje, temos modelos open source rodando dentro do Serpro, sem qualquer saída de dados para fora. O próximo passo é construir um novo modelo com dados brasileiros, garantindo soberania operacional, tecnológica e cultural”, afirmou Lima.

Serpro: adaptação de LLMs estrangeiros

O projeto prevê uma consulta pública para selecionar o parceiro que participará do desenvolvimento do modelo, com exigência mínima de 10 bilhões de parâmetros e suporte multimodal — capaz de processar textos e imagens. A meta é criar uma base nacional que permita ao governo gerar seus próprios modelos de IA e evitar dependência de atualizações de provedores estrangeiros.

O gerente da Divisão de IA Generativa, Ronaldo Agra, explicou que a plataforma desenvolvida pelo Serpro, chamada “Plataforma de IA Generativa”, é composta por várias camadas: modelos de linguagem (como Mistral, GEMA, DeepSeek e Gaia, este último brasileiro), APIs de IA, agentes automatizados e aceleradores de negócio. No topo está o Conversai Studio, assistente conversacional treinado com bases de conhecimento de órgãos públicos e hospedado nos data centers do Serpro.

“O Conversai Studio é como um ChatGPT para o governo. Ele permite que cada órgão converse com suas próprias normas e dados, sem que nada trafegue fora da infraestrutura estatal”, disse Agra.

Atualmente, o Serpro contabiliza mais de 700 clientes em soluções que envolvem IA, incluindo produtos como o DataValid, usado por bancos e plataformas digitais para validação biométrica, e sistemas sob medida para órgãos públicos.

No campo da IA generativa, pelo menos 50 milhões de validações mensais são processadas apenas em serviços biométricos, e novas aplicações já estão em teste em instituições como a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e IBGE, com foco em análise de dados e automação de fluxos administrativos.

Segundo o cientista de dados Marcelo Pita, a expansão desses serviços exigirá também a duplicação da capacidade dos data centers de Brasília e São Paulo nos próximos cinco anos, acompanhando o crescimento das demandas de IA e da reforma tributária.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 94