Setor recebeu US$ 489 milhões em agosto; no acumulado de janeiro a agosto, ingressaram US$ 4,48 bilhões em capital externo, segundo Banco Central.

O setor de telecom registrou em agosto um aumento significativo na entrada de investimentos estrangeiros. De acordo com dados do Banco Central, compilados pelo Ministério das Comunicações, o volume chegou a US$ 489 milhões (R$ 2,74 bilhões) no mês, o que representa um crescimento de 16,3% em relação a agosto de 2024.

No acumulado entre janeiro e agosto, as telecomunicações já receberam US$ 4,489 bilhões (R$ 25,13 bilhões) em capital externo, valor 10,1% superior ao mesmo período do ano passado. Os números reforçam a importância do setor na atração de recursos internacionais destinados à modernização da infraestrutura digital no país.

“Esses dados comprovam que o Brasil está no radar dos grandes investidores mundiais”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Impacto na expansão do 5G e da banda larga

A intensificação dos investimentos estrangeiros em telecom contribui diretamente para a expansão da rede 5G no Brasil. De acordo com informações do Ministério das Comunicações, a tecnologia avançou de 352 municípios cobertos em dezembro de 2023 para 1.504 cidades em junho de 2025.

Na banda larga fixa, o crescimento também é expressivo. Em dezembro de 2024, o país registrava 52 milhões de acessos, com destaque para a expansão de 13,5% nas conexões via fibra óptica. A região Nordeste apresentou o maior crescimento percentual, de 15,7%.

Programas de conectividade regional

Além da entrada de capital privado, políticas públicas também têm impulsionado a expansão da infraestrutura digital. O programa Nordeste Conectado, por exemplo, levou fibra óptica de alta capacidade a 20 cidades em seis estados, beneficiando cerca de 490 mil estudantes. A iniciativa contempla a conexão de 473 escolas e 62 instituições de ensino e pesquisa, além da instalação de pontos de wi-fi em praças públicas.

Os dados reforçam o papel dos investimentos estrangeiros e de programas estruturados de conectividade para reduzir desigualdades regionais e acelerar a inclusão digital no país. (Com assessoria de imprensa)