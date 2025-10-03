Novo posicionamento da FonNet inclui parcerias com Ciena, Juniper, Dahua e Marsriva e marca entrada em verticais como saúde, educação, varejo e indústria

A FonNet, tradicional distribuidora de transceivers e equipamentos de rede para o mercado de telecomunicações, está dando um passo estratégico rumo à integração de soluções completas. O movimento faz parte do seu reposicionamento como integradora de tecnologias para redes, apresentado ao mercado em maio deste ano sob o conceito “FonNet Soluções”.

A iniciativa surge após a reestruturação societária da empresa em 2024, quando deixou de integrar a americana Precision para tornar-se uma empresa de capital 100% nacional. “Continuamos com exclusividade na distribuição da Precision no Brasil e agora também com contrato de distribuição não exclusiva para a América Latina”, explica Márcio Cachapuz, diretor de desenvolvimento de mercado da FonNet. Confira no vídeo acima mais detalhes.

Com o novo modelo, a FonNet amplia sua atuação para além da venda de componentes, passando a oferecer projetos de redes completos com produtos diversos, serviços de instalação, provisionamento, gerenciamento e suporte.

Parcerias estratégicas e portfólio ampliado

A FonNet firmou parcerias com fabricantes globais de alto desempenho para montar um portfólio robusto e integrado. Entre os nomes anunciados estão:

Ciena – soluções de switching e DCI para ISPs;

Juniper – switches, roteadores e access points Wi-Fi para telecom e enterprise;

Dahua – câmeras e soluções de conectividade tanto para provedores quanto para empresas;

Marsriva – no-breaks para redes FTTH.

Essas parcerias já resultam em ofertas integradas que combinam produtos e serviços de ponta com o suporte técnico da FonNet.

“Nós deixamos de ser apenas uma distribuidora de produtos específicos e passamos a atuar como integradora de soluções completas. Nosso time de engenharia agora participa desde a concepção até a entrega e suporte da rede na ponta”, afirma Cachapuz.

ISPs continuam no centro, mas foco se expande

A base tradicional de clientes da FonNet – formada por operadoras e os 300 maiores ISPs do país – segue como prioridade. No entanto, o novo posicionamento permite à empresa atuar diretamente no mercado enterprise, com foco em quatro verticais estratégicas: saúde, educação, indústria e varejo.

Segundo Cachapuz, a abordagem será híbrida: “Vamos continuar atendendo os ISPs, inclusive com kits completos para que eles ofereçam soluções a seus clientes corporativos. E também vamos atuar diretamente em grandes e médias empresas, entregando rede provisionada, gerenciada e com suporte.”

Expansão para a América Latina

Com a mudança societária e o novo escopo de atuação, a FonNet também passa a mirar novos mercados na América Latina. A distribuição não exclusiva da Precision na região abre oportunidades para replicar o modelo brasileiro em outros países.

“Estamos iniciando uma nova fase, com foco em entregar valor completo ao cliente, seja ele um provedor regional ou uma grande indústria. A FonNet Soluções é o reflexo da nossa capacidade de evoluir junto com as demandas do setor”, conclui Cachapuz.