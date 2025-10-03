Unifique amplia cobertura do 5G com apoio de ISPs

Operadora alcança 200 mil clientes móveis, atua em 100 cidades e adota modelo de parceria com provedores locais para dividir custos e acelerar implantação de rede

A Unifique alcançou a marca de 200 mil clientes na operação móvel e já oferece cobertura com tecnologia 5G standalone (SA) em cerca de 100 cidades brasileiras, e se abriu a parcerias com ISPs para acelerar a expansão no mercado móvel. A estratégia inclui a ativação de 400 torres por ano e a adoção de um modelo de parceria com provedores regionais, que participam da construção e operação dos sites, contou Jair Francisco, diretor de mercado da companhia.

A operadora vem priorizando municípios onde já possui presença na banda larga fixa, o que permite acelerar a penetração da rede móvel. “O que a gente tem percebido nas cidades em que lançamos é que o mercado responde. A gente atinge de 0,5% a 1% de share ao mês nas cidades que a gente já atua com o fixo”, afirmou Francisco.

Com 5G SA, a empresa reporta velocidades entre 750 Mb/s e 1 Gb/s em testes de campo. Para efeito de comparação, o desempenho de redes 4G em operação nas mesmas localidades, segundo a Unifique, fica entre 15 Mb/s e 50 Mb/s.

A empresa deve entregar, até o final de 2026, metade das obrigações de cobertura assumidas no edital do 5G. Atualmente, o funil de expansão contempla 500 sites em análise, com expectativa de ativação de 250 a 300 sites ainda neste ciclo.

Modelo de parceria com ISPs locais

Para acelerar a expansão e reduzir custos, a Unifique estruturou um modelo de compartilhamento de infraestrutura com ISPs. Os parceiros podem optar por dois formatos:

  • OPEX only: cobertura dos custos operacionais do site;
  • CAPEX + OPEX: participação na construção e operação da torre.

Em ambos os casos, a remuneração do parceiro ocorre por meio de divisão da receita líquida da operação móvel, e não por gigabyte trafegado. O percentual repassado varia de acordo com o nível de participação na implantação do site. A estratégia visa alavancar a capilaridade comercial dos ISPs, que em muitas cidades já concentram de 30% a 40% da base fixa.

Sustentação do modelo e projeções

A operadora tem obtido hoje aproximadamente 600 clientes por torre ativa, patamar que supera o ponto de equilíbrio estimado em 200 acessos por site. A implantação das novas unidades prioriza localidades com demanda mapeada por sinal móvel, incluindo áreas com lacunas de cobertura e zonas rurais. O ciclo de ativação, porém, depende de fatores como disponibilidade de torres e negociações com prefeituras.

A empresa vê uma janela até 2030 para consolidar sua atuação como prestadora de serviço móvel com infraestrutura própria, especialmente em regiões onde grandes operadoras ainda não atendem de forma plena.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Branded Content

Artigos: 16