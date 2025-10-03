Nuhdigital agora é iuh!: operadora anuncia nova marca

A Nuhdigital, operadora especializada em conectividade para a educação e inclusão digital, apresentou nesta semana sua nova marca: iuh!.

A Nuhdigital, operadora especializada em conectividade para a educação e inclusão digital, apresentou nesta semana sua nova marca: iuh!. O anúncio aconteceu durante o Lidera 100, evento oficial de abertura da Futurecom 2025, em São Paulo, e marcou o início de uma nova fase para a companhia.

Fundada em 2018 em Minas Gerais, a Nuhdigital nasceu como consultoria em telecomunicações e rapidamente se transformou em uma operadora digital. Em setembro deste ano, foi homologada pela Anatel como Operadora Móvel Virtual (MVNO) autorizada, ampliando sua autonomia regulatória e operacional. Agora, com a nova marca, a empresa busca consolidar sua atuação nacional e reforçar sua missão de oferecer conectividade significativa como serviço essencial.

Uma trajetória de crescimento

Ao longo de sete anos de operação, a Nuhdigital conectou mais de 280 mil estudantes e 660 municípios em 23 estados brasileiros. Presente em projetos como o Internet Brasil, do Ministério das Comunicações, e o Aprender Conectado, do Ministério da Educação, a companhia se consolidou como uma das principais fornecedoras de conectividade para escolas públicas.

Seu modelo de negócios combina parcerias público-privadas, operadores nacionais e regionais, além de organizações sociais. A estratégia permite atender desde grandes centros urbanos até regiões de alta complexidade logística, como áreas ribeirinhas da Amazônia. Para cada realidade, a operadora aplica diferentes tecnologias, como 4G, 5G, fibra, FWA e satélite LEO.

O significado da iuh!

A nova marca foi desenvolvida para traduzir a evolução institucional sem abrir mão do propósito original da companhia. O nome iuh! carrega um conceito visual e simbólico:

O “i” representa o indivíduo impactado, com o ponto simbolizando luz e inovação.

As letras “u” e “h” formam uma linha contínua, referência à conectividade e união.

O ponto de exclamação expressa energia, proximidade e propósito social.

Segundo a empresa, a marca traduz a filosofia de oferecer “internet para unir e humanizar” — uma conexão que não é apenas acesso à rede, mas instrumento para inclusão, aprendizado, inovação e cidadania digital.

Anúncio no Lidera 100

O rebranding foi revelado durante painel conduzido pelo CEO da operadora, Laerte Magalhães, que dividiu o palco com líderes da RNP, Telebras e EACE. A discussão abordou os desafios da conectividade significativa e da humanização da tecnologia como pilares do futuro digital no Brasil.

“Conectar nunca foi apenas disponibilizar sinal. É garantir qualidade, estabilidade e segurança para que a internet seja de fato útil, seja para estudar, trabalhar ou empreender. A iuh! nasce consolidando tudo o que construímos e abrindo portas para o futuro que queremos criar”, afirmou Magalhães no evento.

Uma nova fase

Com o status de MVNO autorizada, a iuh! planeja acelerar sua expansão nacional. A meta da empresa é triplicar a base de escolas conectadas até 2027 e ampliar a oferta de soluções integradas, desde a infraestrutura até a gestão de redes públicas e privadas.

A mudança de marca também marca um reposicionamento estratégico: de provedora digital com foco educacional para operadora nacional de impacto social, comprometida em universalizar a conectividade no país.

Conectividade significativa como prioridade

A companhia reforça que o conceito de conectividade significativa, já reconhecido pela ONU, é o eixo central de sua atuação. “Não basta estar online, é preciso estar bem conectado. Uma internet precária pode aparecer nas estatísticas, mas não cumpre seu papel transformador”, destacou o CEO.

Nesse sentido, a iuh! aposta em uma abordagem dupla: expandir a infraestrutura de acesso e investir em iniciativas de letramento digital, preparando professores, estudantes e comunidades para um uso crítico, seguro e produtivo da tecnologia.

De Minas para o Brasil

De origem mineira, a operadora agora mira o país inteiro. O novo nome, segundo a empresa, simboliza essa expansão sem perder o propósito que guiou sua fundação: reduzir desigualdades por meio da tecnologia.

“A mudança de marca não é o fim de uma história, mas o início de uma nova jornada. A iuh! nasce para impactar mais pessoas, com mais força, mantendo o mesmo compromisso de não deixar ninguém para trás”, concluiu Magalhães.