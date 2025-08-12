O Demarest Advogados anunciou nesta terça-feira, 12 de agosto, a chegada de Beatriz França como nova sócia da área de Telecomunicações, Mídia e Tecnologia (TMT). A advogada tem 20 anos de experiência em Direito Administrativo e Regulatório, com foco em telecomunicações, serviços digitais e indústria de satélites.

A atuação de Beatriz envolve consultoria jurídica para empresas estrangeiras interessadas em ingressar no Brasil, apoio na definição de modelos de negócios, obtenção de licenças e elaboração de contratos. Ela também acompanha a participação de clientes em audiências e consultas públicas no setor, além de manter interlocução com autoridades reguladoras, incluindo a Anatel.

Com experiência em licitações, concessões e contratos governamentais, a nova sócia integra a diretoria da Associação Brasileira de Direito da Tecnologia da Informação e das Comunicações (ABDTIC) desde 2016, entidade que já presidiu. É formada e pós-graduada em Direito Administrativo pela PUC-SP e reconhecida por publicações como Chambers, The Legal 500 e Leaders League.

Ao comentar sua trajetória, Beatriz citou a participação em projetos desde o lançamento do 3G no país, passando pela chegada do 5G, expansão da rede de fibra óptica, universalização da banda larga fixa e popularização de serviços via satélite. “Poder atuar em projetos estratégicos relacionados a essas transformações, permite oferecer uma assessoria jurídica transversal e multidisciplinar”, afirmou.

Segundo o sócio Bruno Aurélio, a contratação integra a experiência técnica e regulatória de Beatriz às áreas transacional, tributária e contenciosa do escritório. Para o managing partner José Diaz, a chegada está alinhada ao plano estratégico 2024-2026, que prevê maior proximidade com clientes e antecipação de demandas na área de TMT. (Com assessoria de imprensa)