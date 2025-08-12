Anatel: Se sua TV Box não está nesta lista, desligue-a imediatamente

Anatel alerta que malware de TV boxes piratas podem até obter imagem da tela dos smartphones conectados à mesma rede Wi-Fi

iptv pirata fora do ar TV box

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um alerta direto aos consumidores sobre os riscos do uso de uma TV Box não homologada. Esse tidpo de aparelho, observa, é usado para recepção de conteúdo audiovisual que, além de ilegais, estão no centro de uma rede criminosa global conhecida como BadBox 2.0. O malware presente nesses dispositivos pode transformar a rede doméstica do usuário em ferramenta para crimes cibernéticos sem que ele perceba.

Segundo a superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, o risco é imediato e a recomendação é clara: se o aparelho não estiver na lista de modelos homologados da agência, ele deve ser desligado e retirado da rede doméstica. “O consumidor pode estar trazendo para dentro de casa um criminoso, que terá acesso a todos os dispositivos conectados”, afirmou.

O alerta se baseia em estudo recente conduzido pelo laboratório antipirataria da Anatel, que identificou mais de 1,8 milhão de dispositivos infectados no Brasil em agosto de 2025 — o maior número do mundo. Entre os usos ilícitos detectados estão acessos não autorizados a contas bancárias, serviços públicos e sites de conteúdo adulto, além de fraudes publicitárias, roubo de credenciais e participação em ataques de negação de serviço (DDoS).

Como se proteger

A Anatel listou medidas para reduzir os riscos:

  • Consultar a lista de TV Boxes homologadas disponível no portal da Anatel (www.gov.br/anatel).
  • Desligar e isolar imediatamente qualquer equipamento que não esteja na lista.
  • Evitar baixar aplicativos de fontes desconhecidas, pois muitos contêm malwares disfarçados.
  • Manter firmware e sistema operacional atualizados para corrigir vulnerabilidades.
  • Monitorar sinais de tráfego anormal na rede doméstica, que podem indicar comprometimento.

A agência reforça que a comercialização e o uso de TV box pirata é passível de sanção administrativa e podem configurar crimes previstos na Lei Geral de Telecomunicações e na Lei de Direitos Autorais. Além disso, o usuário pode ser responsabilizado se a sua rede for utilizada em atividades ilícitas.

“Não vale a pena o risco. Um produto homologado garante requisitos mínimos de segurança, qualidade e confiabilidade, protegendo dados pessoais e a rede doméstica”, concluiu Gesiléa Teles.

Confira na lista abaixo se o TV box de sua casa é homologado. Aparelhos homologados atendem todos os requisitos de cibersegurança da Anatel, inclusive para atualização de sistema e download de novos aplicativos livres de malware:

Marca Modelo Nome Comercial
Amazon S3L46N S3L46N
Amazon E4GE9R E4GE9R
Amazon P4C6EN P4C6EN
Amazon L5B83G L5B83G
Amazon E9L29Y E9L29Y
Apple A2169 A2169
Apple A2843 A2843
Apple A2737 A2737
Apple A1625 A1625
Building Records Comércio, Importação e Exportação de Materiais Esportivos Ltda. BMS-TX3MINI-A BMS-TX3MINI-A
Celso Roberto Goncalves Junior Aurora Max A Aurora Max A
DL MW50230 Mi TV Stick
DL MB30380 MB30380
DMX MVP195 MVP195
DMX K140A1 MOOD HARMONY
Enzo Brasil Variedades e Artigos de Armarinho Ltda LEON-423 LO-423
Enzo Brasil Variedades e Artigos de Armarinho Ltda LEON-423 CW-424
Intelbras IZY PLAY IZY PLAY
Intelbras Izy Play 4K Izy Play 4K
Intelbras Izy Play Full HD Izy Play Full HD
Intelbras Izy Play Stick Izy Play Stick
Kidasen STV 3000 STV 3000
Kidasen STV-3000 PLUS STV-3000 PLUS
Lexbom LB-001 LB-001
MODERACON VGK-02 HP46D
Mundial Comércio de Presentes Ltda MCD-121 MCD-121
Mundial Comércio de Presentes Ltda MCD-123 MCD-123
ORBISTECH BRASIL 3930x 3930x
OVER BRASIL CONTEUDO DE MIDIA LTDA V1 PRO S905W2 V1 PRO S905W2
Proqualit Telecom PROSB3000/2GB SMARTPRO 4KHD
Proqualit Telecom PROSB3000/16GB SMARTPRO 4KHD
Proqualit Telecom PROSK-1000 TV Stick PRO 4KHD
Proqualit Telecom PROSB-2008/2GB PROSB-2008/2GB
Proqualit Telecom PROSB-2000/OLE PROSB-2000/OLE
Proqualit Telecom PROSB-2016/2GB PROSB-2016/2GB
Proqualit Telecom PROSB-2000/2GB PROSB-2000/2GB
Proqualit Telecom PROSB-2000/1GB PROSB-2000/1GB
SAT BRAS CT-ATV01 Century Android TV
Seisa Technologies Importacao Ltda TX9 PRO TX9 PRO
SKYTECH TELECOM STBAND001 STBAND001
VIVENSIS VX SMART VX SMART
Zhiye Chen Comercio de Artigos de Armarinho Ltda CHOKI-TX2022 CHOKI-TX2022
ZTE ZXV10 B866V2K + C2201 ZXV10 B866V2K + C2201
Jk Variedades Produtos de Informatica Ltda LB-008
Intelbras Izy Play Dongle 4K
Jk Variedades Produtos de Informatica Ltda LB-005
Celso Roberto Goncalves Junior Arcadian Box
TAITAN Aurora
ZTE Z4KCW6
ZTE Z4KW6
ROKU 3940X2 Roku Express 4K
ROKU 3960X
ROKU 3960X Roku Express

 

