Anatel: Se sua TV Box não está nesta lista, desligue-a imediatamente
Anatel alerta que malware de TV boxes piratas podem até obter imagem da tela dos smartphones conectados à mesma rede Wi-Fi
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um alerta direto aos consumidores sobre os riscos do uso de uma TV Box não homologada. Esse tidpo de aparelho, observa, é usado para recepção de conteúdo audiovisual que, além de ilegais, estão no centro de uma rede criminosa global conhecida como BadBox 2.0. O malware presente nesses dispositivos pode transformar a rede doméstica do usuário em ferramenta para crimes cibernéticos sem que ele perceba.
Segundo a superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, o risco é imediato e a recomendação é clara: se o aparelho não estiver na lista de modelos homologados da agência, ele deve ser desligado e retirado da rede doméstica. “O consumidor pode estar trazendo para dentro de casa um criminoso, que terá acesso a todos os dispositivos conectados”, afirmou.
O alerta se baseia em estudo recente conduzido pelo laboratório antipirataria da Anatel, que identificou mais de 1,8 milhão de dispositivos infectados no Brasil em agosto de 2025 — o maior número do mundo. Entre os usos ilícitos detectados estão acessos não autorizados a contas bancárias, serviços públicos e sites de conteúdo adulto, além de fraudes publicitárias, roubo de credenciais e participação em ataques de negação de serviço (DDoS).
Como se proteger
A Anatel listou medidas para reduzir os riscos:
- Consultar a lista de TV Boxes homologadas disponível no portal da Anatel (www.gov.br/anatel).
- Desligar e isolar imediatamente qualquer equipamento que não esteja na lista.
- Evitar baixar aplicativos de fontes desconhecidas, pois muitos contêm malwares disfarçados.
- Manter firmware e sistema operacional atualizados para corrigir vulnerabilidades.
- Monitorar sinais de tráfego anormal na rede doméstica, que podem indicar comprometimento.
A agência reforça que a comercialização e o uso de TV box pirata é passível de sanção administrativa e podem configurar crimes previstos na Lei Geral de Telecomunicações e na Lei de Direitos Autorais. Além disso, o usuário pode ser responsabilizado se a sua rede for utilizada em atividades ilícitas.
“Não vale a pena o risco. Um produto homologado garante requisitos mínimos de segurança, qualidade e confiabilidade, protegendo dados pessoais e a rede doméstica”, concluiu Gesiléa Teles.
Confira na lista abaixo se o TV box de sua casa é homologado. Aparelhos homologados atendem todos os requisitos de cibersegurança da Anatel, inclusive para atualização de sistema e download de novos aplicativos livres de malware:
|Marca
|Modelo
|Nome Comercial
|Amazon
|S3L46N
|S3L46N
|Amazon
|E4GE9R
|E4GE9R
|Amazon
|P4C6EN
|P4C6EN
|Amazon
|L5B83G
|L5B83G
|Amazon
|E9L29Y
|E9L29Y
|Apple
|A2169
|A2169
|Apple
|A2843
|A2843
|Apple
|A2737
|A2737
|Apple
|A1625
|A1625
|Building Records Comércio, Importação e Exportação de Materiais Esportivos Ltda.
|BMS-TX3MINI-A
|BMS-TX3MINI-A
|Celso Roberto Goncalves Junior
|Aurora Max A
|Aurora Max A
|DL
|MW50230
|Mi TV Stick
|DL
|MB30380
|MB30380
|DMX
|MVP195
|MVP195
|DMX
|K140A1
|MOOD HARMONY
|Enzo Brasil Variedades e Artigos de Armarinho Ltda
|LEON-423
|LO-423
|Enzo Brasil Variedades e Artigos de Armarinho Ltda
|LEON-423
|CW-424
|Intelbras
|IZY PLAY
|IZY PLAY
|Intelbras
|Izy Play 4K
|Izy Play 4K
|Intelbras
|Izy Play Full HD
|Izy Play Full HD
|Intelbras
|Izy Play Stick
|Izy Play Stick
|Kidasen
|STV 3000
|STV 3000
|Kidasen
|STV-3000 PLUS
|STV-3000 PLUS
|Lexbom
|LB-001
|LB-001
|MODERACON
|VGK-02
|HP46D
|Mundial Comércio de Presentes Ltda
|MCD-121
|MCD-121
|Mundial Comércio de Presentes Ltda
|MCD-123
|MCD-123
|ORBISTECH BRASIL
|3930x
|3930x
|OVER BRASIL CONTEUDO DE MIDIA LTDA
|V1 PRO S905W2
|V1 PRO S905W2
|Proqualit Telecom
|PROSB3000/2GB
|SMARTPRO 4KHD
|Proqualit Telecom
|PROSB3000/16GB
|SMARTPRO 4KHD
|Proqualit Telecom
|PROSK-1000
|TV Stick PRO 4KHD
|Proqualit Telecom
|PROSB-2008/2GB
|PROSB-2008/2GB
|Proqualit Telecom
|PROSB-2000/OLE
|PROSB-2000/OLE
|Proqualit Telecom
|PROSB-2016/2GB
|PROSB-2016/2GB
|Proqualit Telecom
|PROSB-2000/2GB
|PROSB-2000/2GB
|Proqualit Telecom
|PROSB-2000/1GB
|PROSB-2000/1GB
|SAT BRAS
|CT-ATV01
|Century Android TV
|Seisa Technologies Importacao Ltda
|TX9 PRO
|TX9 PRO
|SKYTECH TELECOM
|STBAND001
|STBAND001
|VIVENSIS
|VX SMART
|VX SMART
|Zhiye Chen Comercio de Artigos de Armarinho Ltda
|CHOKI-TX2022
|CHOKI-TX2022
|ZTE
|ZXV10 B866V2K + C2201
|ZXV10 B866V2K + C2201
|Jk Variedades Produtos de Informatica Ltda
|LB-008
|Intelbras
|Izy Play Dongle 4K
|Jk Variedades Produtos de Informatica Ltda
|LB-005
|Celso Roberto Goncalves Junior
|Arcadian Box
|TAITAN
|Aurora
|ZTE
|Z4KCW6
|ZTE
|Z4KW6
|ROKU
|3940X2
|Roku Express 4K
|ROKU
|3960X
|ROKU
|3960X
|Roku Express