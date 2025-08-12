Anatel alerta que malware de TV boxes piratas podem até obter imagem da tela dos smartphones conectados à mesma rede Wi-Fi

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um alerta direto aos consumidores sobre os riscos do uso de uma TV Box não homologada. Esse tidpo de aparelho, observa, é usado para recepção de conteúdo audiovisual que, além de ilegais, estão no centro de uma rede criminosa global conhecida como BadBox 2.0. O malware presente nesses dispositivos pode transformar a rede doméstica do usuário em ferramenta para crimes cibernéticos sem que ele perceba.

Segundo a superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, o risco é imediato e a recomendação é clara: se o aparelho não estiver na lista de modelos homologados da agência, ele deve ser desligado e retirado da rede doméstica. “O consumidor pode estar trazendo para dentro de casa um criminoso, que terá acesso a todos os dispositivos conectados”, afirmou.

O alerta se baseia em estudo recente conduzido pelo laboratório antipirataria da Anatel, que identificou mais de 1,8 milhão de dispositivos infectados no Brasil em agosto de 2025 — o maior número do mundo. Entre os usos ilícitos detectados estão acessos não autorizados a contas bancárias, serviços públicos e sites de conteúdo adulto, além de fraudes publicitárias, roubo de credenciais e participação em ataques de negação de serviço (DDoS).

Como se proteger

A Anatel listou medidas para reduzir os riscos:

Consultar a lista de TV Boxes homologadas disponível no portal da Anatel (www.gov.br/anatel).

Desligar e isolar imediatamente qualquer equipamento que não esteja na lista.

Evitar baixar aplicativos de fontes desconhecidas, pois muitos contêm malwares disfarçados.

Manter firmware e sistema operacional atualizados para corrigir vulnerabilidades.

Monitorar sinais de tráfego anormal na rede doméstica, que podem indicar comprometimento.

A agência reforça que a comercialização e o uso de TV box pirata é passível de sanção administrativa e podem configurar crimes previstos na Lei Geral de Telecomunicações e na Lei de Direitos Autorais. Além disso, o usuário pode ser responsabilizado se a sua rede for utilizada em atividades ilícitas.

“Não vale a pena o risco. Um produto homologado garante requisitos mínimos de segurança, qualidade e confiabilidade, protegendo dados pessoais e a rede doméstica”, concluiu Gesiléa Teles.

Confira na lista abaixo se o TV box de sua casa é homologado. Aparelhos homologados atendem todos os requisitos de cibersegurança da Anatel, inclusive para atualização de sistema e download de novos aplicativos livres de malware: