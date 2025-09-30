FonNet e a Dahua Technology firmaram uma parceria nacional em fibra e Wi-Fi voltada ao mercado Enterprise.

Com a transformação digital acelerando em todos os setores, a demanda por infraestrutura de rede confiável e de alto desempenho nunca foi tão alta. Nesse cenário, a FonNet, integradora de projetos de conectividade, e a Dahua Technology, referência global em soluções de tecnologia, firmaram uma parceria nacional voltada ao mercado Enterprise.

A colaboração visa ampliar a oferta de soluções de conectividade óptica e redes Wi-Fi para empresas de diferentes portes, apoiando desde a modernização de escritórios até projetos de grande escala em segmentos como indústria, educação, saúde e varejo.

Entre os destaques da parceria estão os switches e access points da linha EAP da Dahua, reconhecidos pela robustez e pela capacidade de atender ambientes corporativos de alta densidade.

A FonNet será responsável não apenas pela integração de projetos completos, mas também por oferecer serviços de site survey, instalação, provisionamento e suporte através de seu NOC (Network Operations Center), garantindo operação estável e suporte contínuo às empresas.

“O processo de reposicionamento da FonNet acompanha a tendência do aumento de redes privadas e soluções em IA do mercado corporativo e direciona sua legitimidade em redes ópticas para suportar as necessidades reais dos nossos clientes”, afirma Marcio Cachapuz, Diretor de Mercado da FonNet.

A expectativa é que a parceria acelere a adoção de infraestruturas digitais robustas no Brasil, ajudando as empresas a enfrentar desafios como segurança da informação, aumento do tráfego de dados e necessidade de conectividade em tempo real.

FonNet.com.br