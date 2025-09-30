Entidades do setor de telecomunicações e radiodifusão divulgam carta aberta pedindo apoio da CITEL ao nome do presidente da Anatel, Carlos Baigorri

Associações representativas do setor de telecomunicações e de radiodifusão divulgaram carta aberta em apoio à candidatura de Carlos Baigorri, atual presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao cargo de vice-secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O documento foi redigido em português, inglês e espanhol e dirigido aos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL).

Segundo a carta, Baigorri tem demonstrado liderança baseada em princípios de cooperação e equilíbrio regulatório desde que assumiu o comando da agência reguladora brasileira. As entidades destacam que sua trajetória combina experiência prática e acadêmica, além de atuação técnica em temas relacionados à modernização regulatória, o que o credenciaria a contribuir para os objetivos da UIT.

Representação brasileira em organismo estratégico

A carta ressalta que a presença do Brasil em cargos de liderança na UIT é estratégica para o futuro das comunicações globais. A entidade, vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), é responsável por coordenar normas técnicas e políticas voltadas ao desenvolvimento das telecomunicações e da conectividade.

No texto, as associações apontam que a escolha de Baigorri fortaleceria a cooperação internacional, ampliaria a relevância da representação brasileira e apoiaria a promoção da chamada “conectividade significativa”, conceito adotado pela UIT para designar acesso universal, de qualidade e acessível às redes digitais.

Entre os signatários estão a Associação Brasileira de Provedores de Internet (Abrint), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Brasileira de Internet (Abranet), a Aliança pela Internet Aberta, a Associação Brasileira de Provedores Competitivos (TelComp), a Associação NEO, a Liga Brasileira de Rádio Amadorismo, além das associações estaduais de provedores de internet do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As entidades convidam os Estados-membros da CITEL a endossarem a candidatura, reforçando que a eleição de Baigorri representaria o fortalecimento do ecossistema digital global e a promoção de um ambiente de maior cooperação entre países.

Abaixo, a íntegra:

CARTA ABERTA EM APOIO À CANDIDATURA BRASILEIRA À UIT

As associações que assinam esta Carta manifestam conjuntamente seu pleno apoio à candidatura do Sr. Carlos Baigorri ao cargo de ViceSecretário-Geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

Carlos Baigorri tem demonstrado, à frente do regulador brasileiro, uma liderança baseada nos princípios de cooperação e equilíbrio regulatório. Sua experiência prática e acadêmica, aliada ao seu engajamento técnico

em temas próprios à modernização regulatória, o tornam o candidato ideal para contribuir com os objetivos

da UIT e promover os preceitos da conectividade significativa.

Através da promoção do desenvolvimento das tecnologias de informação e da comunicação transparente, sua escolha fortalece o ecossistema digital e a cooperação entre todos os seus atores.

Este apoio visa reconhecer e endossar a capacidade e a experiência do candidato, bem como a relevância da

representação brasileira em um órgão tão estratégico para o futuro das comunicações globais.

Inspirados por esta visão de cooperação global e inovação, convidamos a todos os EstadosMembros da CITEL a apoiarem sua candidatura.