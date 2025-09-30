Associações brasileiras apoiam candidatura de Carlos Baigorri à vice-secretaria da UIT
Entidades do setor de telecomunicações e radiodifusão divulgam carta aberta pedindo apoio da CITEL ao nome do presidente da Anatel, Carlos Baigorri
Associações representativas do setor de telecomunicações e de radiodifusão divulgaram carta aberta em apoio à candidatura de Carlos Baigorri, atual presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), ao cargo de vice-secretário-geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O documento foi redigido em português, inglês e espanhol e dirigido aos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL).
Segundo a carta, Baigorri tem demonstrado liderança baseada em princípios de cooperação e equilíbrio regulatório desde que assumiu o comando da agência reguladora brasileira. As entidades destacam que sua trajetória combina experiência prática e acadêmica, além de atuação técnica em temas relacionados à modernização regulatória, o que o credenciaria a contribuir para os objetivos da UIT.
Representação brasileira em organismo estratégico
A carta ressalta que a presença do Brasil em cargos de liderança na UIT é estratégica para o futuro das comunicações globais. A entidade, vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), é responsável por coordenar normas técnicas e políticas voltadas ao desenvolvimento das telecomunicações e da conectividade.
No texto, as associações apontam que a escolha de Baigorri fortaleceria a cooperação internacional, ampliaria a relevância da representação brasileira e apoiaria a promoção da chamada “conectividade significativa”, conceito adotado pela UIT para designar acesso universal, de qualidade e acessível às redes digitais.
Entre os signatários estão a Associação Brasileira de Provedores de Internet (Abrint), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Brasileira de Internet (Abranet), a Aliança pela Internet Aberta, a Associação Brasileira de Provedores Competitivos (TelComp), a Associação NEO, a Liga Brasileira de Rádio Amadorismo, além das associações estaduais de provedores de internet do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
As entidades convidam os Estados-membros da CITEL a endossarem a candidatura, reforçando que a eleição de Baigorri representaria o fortalecimento do ecossistema digital global e a promoção de um ambiente de maior cooperação entre países.
Abaixo, a íntegra:
CARTA ABERTA EM APOIO À CANDIDATURA BRASILEIRA À UIT
As associações que assinam esta Carta manifestam conjuntamente seu pleno apoio à candidatura do Sr. Carlos Baigorri ao cargo de ViceSecretário-Geral da União Internacional de Telecomunicações (UIT).
Carlos Baigorri tem demonstrado, à frente do regulador brasileiro, uma liderança baseada nos princípios de cooperação e equilíbrio regulatório. Sua experiência prática e acadêmica, aliada ao seu engajamento técnico
em temas próprios à modernização regulatória, o tornam o candidato ideal para contribuir com os objetivos
da UIT e promover os preceitos da conectividade significativa.
Através da promoção do desenvolvimento das tecnologias de informação e da comunicação transparente, sua escolha fortalece o ecossistema digital e a cooperação entre todos os seus atores.
Este apoio visa reconhecer e endossar a capacidade e a experiência do candidato, bem como a relevância da
representação brasileira em um órgão tão estratégico para o futuro das comunicações globais.
Inspirados por esta visão de cooperação global e inovação, convidamos a todos os EstadosMembros da CITEL a apoiarem sua candidatura.