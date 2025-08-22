Comissão de Comunicação da Câmara endossa nome de Baigorri, presidente da Anatel, para vaga de Secretário-Geral Adjunto da UIT

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou requerimento em apoio à candidatura do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Manuel Baigorri, ao cargo de Secretário-Geral Adjunto da União Internacional de Telecomunicações (UIT). A proposição foi apresentada pelo deputado David Soares (União/SP) e subscrita pelos deputados Amaro Neto (Republicanos/ES), Ossesio Silva (Republicanos/PE) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos/DF).

A moção ressalta a importância de a representação brasileira ocupar espaço de destaque em um dos principais organismos multilaterais de tecnologias da informação e comunicação. Fundada em 1865, a UIT é agência especializada das Nações Unidas responsável pela alocação de espectro de radiofrequência, regulamentação de telecomunicações internacionais e padronização de normas técnicas. A entidade reúne 193 países e mais de 700 organizações do setor privado e acadêmico.

Experiência do candidato

Carlos Baigorri é servidor de carreira da Anatel desde 2009 e preside o Conselho Diretor da agência desde abril de 2022. Antes disso, ocupou cargos como superintendente executivo, superintendente de Competição e conselheiro. Sua trajetória também inclui a participação na elaboração do edital do leilão do 5G, considerado um marco para a expansão da conectividade no país.

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (UnB), Baigorri possui mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Também atuou como professor em instituições de ensino superior e publicou artigos e capítulos de livros no Brasil e no exterior.

Posição estratégica do Brasil

Na justificativa do requerimento da Câmara para o cargo da UIT, os parlamentares destacam que a eleição de Baigorri, atual presidente da Anatel, representaria o reconhecimento da expertise brasileira em telecomunicações e reforçaria a participação do país nos debates internacionais sobre conectividade, regulação digital e inteligência artificial.

A UIT tem promovido, por exemplo, o AI for Good Global Summit, fórum global que discute os impactos da inteligência artificial. O Brasil, por meio da Anatel, tem defendido uma regulação orientada a riscos e oportunidades, além do uso de IA para fortalecer a fiscalização regulatória.

Segundo o texto aprovado, a candidatura brasileira “reforça o compromisso do país com a governança global das telecomunicações e com a promoção de um ambiente regulatório inovador e inclusivo”.