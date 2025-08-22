iez! telecom firma parceria com a Zamix para iniciar a oferta de 5G no sul fluminense. Primeira cidade atendida será Valença ainda em 2025.

A iez! telecom anunciou uma parceria operacional com a Zamix para a oferta do serviço móvel de quinta geração (5G) na região sul fluminense do Rio de Janeiro. A iniciativa prevê o início das operações ainda em 2025, tendo como ponto de partida a cidade de Valença.

Estruturação da rede

A iez! telecom foi uma das vencedoras do leilão do 5G realizado pela Anatel em 2021, quando assumiu compromissos de levar a tecnologia a municípios do interior dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Para cumprir esse plano, a operadora tem firmado acordos locais, como o agora firmado com a Zamix, que ficará responsável por apoiar a implantação da infraestrutura e a operação do serviço.

Papel da Zamix para levar 5G

Com cerca de 90 mil assinantes de banda larga e presença em mais de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro, a Zamix atua no setor há mais de 25 anos e se consolidou como pioneira na oferta de fibra óptica no sul fluminense. A base de clientes da empresa alcança uma população estimada em 1,5 milhão de habitantes.

Segundo José Hungaro, CEO da Zamix, a parceria com a iez! telecom representa um momento de mudança: “para nós, esse é um momento de virada. Orgulho de ser Zamix é estar ao lado do cliente em cada evolução tecnológica. Com o 5G, damos mais um salto para conectar nossa região ao futuro, oferecendo qualidade e estabilidade para que famílias e negócios possam crescer.”

Interiorização do 5G; parceria entre Zamix e iez! telecom

A estratégia das empresas é oferecer não apenas o serviço móvel 5G, mas também reforçar a rede de fibra óptica existente na região, buscando garantir qualidade de conexão e estabilidade. A aposta está na combinação da tecnologia de última geração com a proximidade de uma operadora regional que conhece as demandas locais.

De acordo com Diogo Câmara, diretor executivo da iez! telecom, a prioridade é tornar a conectividade mais acessível: “acreditamos que o 5G só faz sentido quando gera impacto real na vida das pessoas. A parceria com a Zamix nos permite unir tecnologia de alta performance à proximidade e ao cuidado de quem conhece profundamente a região.”

Expansão gradual

Após Valença, outras cidades da região devem ser incorporadas ao plano de cobertura. A expectativa é que a parceria entre a iez! telecom e a Zamix acelere a implementação do 5G no interior fluminense, ampliando a oferta de serviços digitais e conectividade para moradores e pequenos negócios. (Com assessoria de imprensa)