Localidades fora dos grandes centros demandam serviços de streaming, processamento de dados e soluções corporativas — e, portanto, necessitam de infraestrutura moderna, escalável e de baixo custo.

Com 13 anos de atuação no Brasil, a FiberHome construiu uma sólida reputação como fornecedora de infraestrutura estratégica para telecomunicações, com soluções que impulsionam a conectividade para milhões de brasileiros. Reconhecida mundialmente por sua inovação e qualidade, a FiberHome vai muito além da “fibra” em seu nome: a empresa está demonstrando nas Américas a força de tecnologias já premiadas no mercado asiático, assumindo agora um papel de liderança no segmento de data centers modulares.

O Brasil se consolidou como o maior hub de dados da América Latina. Avanços em áreas como educação, tecnologia e transformação digital tornam o mercado nacional altamente atrativo para a construção de grandes data centers convencionais, que dão suporte a diversas aplicações globais.

No entanto, ainda existe um espaço estrategicamente inexplorado: as localidades fora dos grandes centros urbanos. Essas regiões também demandam aplicações de “última milha” — como serviços de streaming, processamento de dados e soluções corporativas — e, portanto, necessitam de infraestrutura moderna, escalável e de baixo custo.

A resposta: soluções modulares e inteligentes

É nesse cenário que a FiberHome atua, trazendo para o Brasil a expertise que lhe rendeu reconhecimento no mercado asiático como pioneira em soluções de data centers modulares. Esses sistemas permitem uma implantação rápida, expansão ágil e custos significativamente menores do que os modelos tradicionais de grande escala.

Nos últimos anos, o foco da FiberHome no país tem sido atender provedores de internet (ISPs) em todas as regiões e instituições públicas que ainda operam com infraestrutura limitada. A empresa entende que orçamentos restritos muitas vezes dificultam grandes investimentos e, por isso, oferece soluções híbridas de fácil comissionamento e com a mesma tecnologia de ponta utilizada em grandes data centers.

“Nosso objetivo é viabilizar a expansão dos serviços, garantindo que cada cliente possa crescer no seu ritmo, sem a necessidade de investir bilhões de reais a cada nova atualização ou expansão. Esse é o nosso principal diferencial.” — Guilherme Casagrande, Especialista Pré-Vendas ICT.

Caso de sucesso: Projeto RNP – Norte Conectado

Um exemplo marcante da atuação da FiberHome no Brasil é sua participação no Projeto RNP – Norte Conectado, onde a empresa já entregou 10 unidades FitBerg20 — uma solução modular completa, off-grid e pronta para o comissionamento rápido pelo cliente.

O desafio era multifacetado: além de operar em modo off-grid, o data center precisava atender ao padrão Tier 3, garantir alta eficiência energética com um PUE baixo e manter um investimento viável para o cliente. Essa combinação garantiu a saúde financeira do projeto e, mais importante, levou conectividade e serviços essenciais a comunidades antes desassistidas de forma rápida, eficiente e humana.

“A FiberHome continuará a ter a inovação como força motriz, a sustentabilidade e a baixa emissão de carbono como objetivos e o sucesso do cliente como sua missão, para construir data centers mais inteligentes, sustentáveis e confiáveis para os clientes brasileiros, criando conjuntamente um mundo digital sustentável.” — Shang Wei, Gerente de Produtos Especialista

Parceria estreita e visão de longo prazo

Com uma equipe de engenheiros e especialistas comerciais, a FiberHome trabalha em estreita colaboração com seus clientes para desenhar cenários de crescimento sustentável. Cada projeto é concebido com a escalabilidade em mente, para que novas demandas possam ser atendidas rapidamente e sem grandes interrupções.

Rumo ao topo do mercado brasileiro

A empresa não apenas acompanha as tendências globais — como a adoção de energia renovável, monitoramento inteligente e automação — mas também adapta essas tecnologias às realidades locais, oferecendo soluções de alta performance para qualquer região do país.

O objetivo é claro: alcançar a liderança no mercado brasileiro de data centers modulares, mantendo o compromisso com a inovação, a eficiência e a proximidade com o cliente.

