MGI e CPQD iniciam projeto INSPIRE para uso de IA em serviços públicos personalizados

Iniciativa de quatro anos, alinhada ao PBIA e financiada pelo FNDCT via Finep, prevê R$ 390 milhões para catalogação e qualificação de dados, núcleo de IA, aplicações no GovBR e cibersegurança

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o CPQD iniciaram o Projeto INSPIRE — programa de quatro anos para aplicar inteligência artificial (IA) na melhoria dos serviços públicos, com foco em personalização e eficiência. Segundo os porta-vozes, a encomenda é financiada com R$ 390 milhões do FNDCT, sob gestão da Finep, e foi concebida no Eixo 3 do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).

IA

“A construção de um governo para cada pessoa”, definiu Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI, ao explicar o objetivo de customizar serviços e tornar o Estado mais proativo. Ele afirmou: “Essa iniciativa… é um projeto de quatro anos, onde a gente está colocando aí nessa parceria quase 400 milhões de reais”.

Investimento e governança de dados

O INSPIRE atuará sobre a Infraestrutura Nacional de Dados (IND), também chamada de “Base de Dados do Brasil”, para catalogar, qualificar e integrar bases como CadÚnico, saúde e educação. Mascarenhas destacou a necessidade de “um Estado mais proativo” e citou a integração de silos informacionais para elevar a acurácia na concessão de direitos e reduzir inconsistências. Sobre benefícios indiretos, disse: “Você vai começar a fazer uma varredura nas suas bases… e vai nos levar à identificação de inconsistências. Sejam fraudulentas…”.

INSPIRE: Núcleo de IA e frentes de trabalho entre MGI e CPQD

O projeto cria um Núcleo de Inteligência Artificial (NIA) com incubação de projetos, plataformas low-code/no-code, capacitação, frameworks de uso ético e observatório de resultados. Haverá ainda uma frente de cibersegurança e outra de qualificação de dados para aumentar a confiabilidade das informações.

Para Paulo Curado, diretor responsável pelo projeto no CPQD, a entrega combina tecnologia e soberania: “Nós vamos trabalhar em plataformas de desenvolvimento de [IA] generativa, desenvolver aplicações… tudo isso baseado em segurança da informação, de cibersegurança, ética e responsabilidade”. Ele detalhou: “Nós vamos desenvolver aplicações… baseadas em IA… para ajudar a fazer a qualificação… e a interoperabilidade”.

GovBR e interação com o cidadão

Um dos focos iniciais será o GovBR, com canais mais proativos e uso de agentes conversacionais. Mascarenhas disse: “A ideia é que a gente tenha um canal do GovBR que seja mais proativo, que ele interaja com o cidadão”. Curado acrescentou a meta de robustez e escala: “Quando eu vou desenvolver… eu tenho que olhar… quantos milhões de pessoas vão acessar esse serviço… ele tem que ser a prova de falhas”.

Privacidade, LGPD e soberania

Os representantes enfatizaram LGPD, segurança por design e governança: o CPQD atuará como operador, sem autonomia para decisões sobre dados pessoais; o compartilhamento seguirá finalidades e controles previstos em norma.

Sobre infraestrutura, Curado afirmou que os desenvolvimentos ocorrerão já integrados aos ambientes de Serpro e Dataprev para posterior disponibilização aos órgãos públicos.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 78