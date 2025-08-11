MGI e Ministério da Justiça ampliam integração tecnológica no Celular Seguro e lançam Projeto Hermes com IA

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmaram acordo para acelerar a entrega de novas funcionalidades do aplicativo Celular Seguro e viabilizar o Projeto Hermes, voltado à modernização do atendimento telefônico de emergências. A cooperação integra o Programa Startup GOV.BR, criado para apoiar projetos estratégicos de transformação digital no governo federal. Parceria entre MGI e Ministério da Justiça firmam para aprimorar o Celular Seguro e criar o Projeto Hermes inclui atendimento ao público com IA.

O Celular Seguro, lançado em dezembro de 2023, permite ao cidadão comunicar roubo ou furto de aparelho, acionar o bloqueio da linha móvel junto à operadora e interromper o acesso a aplicativos bancários e de instituições financeiras parceiras. A plataforma soma mais de três milhões de usuários e terá, na nova versão, a implementação de pré-validação cadastral para agilizar bloqueios, módulos gerenciais para apoio à gestão e a integração das bases de boletins de ocorrência de todas as unidades da federação, com sanitização de dados para consulta por número de IMEI.

O diretor do programa, André Leite, afirma que a parceria com o MGI “vai acelerar processos de melhoria do aplicativo, sobretudo em processos de integração das bases de dados com as unidades da federação”.

Já o Projeto Hermes prevê a utilização de inteligência artificial para transcrever e processar informações durante chamadas aos números 190 e 193, permitindo que atendentes concentrem-se na interação com o solicitante. A expectativa é reduzir em 50% o tempo médio de atendimento das mais de 183 milhões de chamadas anuais recebidas em todo o país e ampliar a quantidade e a precisão das informações registradas por ocorrência.

Segundo o MGI, os dois projetos terão duração de 18 meses. O acordo não prevê transferência de recursos entre as pastas. Desde 2021, o Programa Startup GOV.BR já apoiou 48 iniciativas de transformação digital, sendo 29 em andamento e 19 concluídas. (Com assessoria de imprensa)