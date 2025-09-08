CPQD e Sateliot iniciam testes de 5G NB-IoT via satélite no Brasil

Começou a primeira fase de testes com a tecnologia 5G NB-IoT via satélite no Brasil, por meio de uma parceria entre o CPQD e a Sateliot, operadora espanhola de satélites de órbita baixa (LEO) voltada para aplicações de Internet das Coisas. O objetivo é viabilizar a conexão direta de dispositivos NB-IoT a satélites, mesmo em áreas sem cobertura terrestre, utilizando o padrão internacional 3GPP Release 17.

A iniciativa permite que equipamentos já existentes — como sensores e rastreadores — se conectem à rede satelital sem necessidade de substituição de hardware ou cartão SIM. A interoperabilidade será possível graças à integração da Sateliot com redes móveis nacionais via IPX, o que possibilita roaming automático entre redes terrestres e não terrestres.

Aplicações para áreas remotas

Os primeiros testes estão sendo conduzidos no âmbito do Early Adopter Program, com foco em validar aplicações em ambientes rurais e regiões sem infraestrutura de telecomunicações. A tecnologia poderá ser empregada, por exemplo, em monitoramento de rebanhos, com sensores acoplados a animais; em logística remota, com sensores embarcados em cargas e veículos; e na prevenção ambiental, com sensores para detecção antecipada de incêndios florestais.

Segundo o CPQD, a parceria reforça o papel da instituição no desenvolvimento e validação de tecnologias emergentes de conectividade. A organização possui laboratórios e infraestrutura técnica para simular condições adversas e testar a interoperabilidade de dispositivos NB-IoT em escala.

“Estamos validando tecnologias que posicionarão o Brasil na vanguarda da IoT via satélite”, afirmou Luis Renato Monte, gerente de Ensaios e Certificação do CPQD.

Integração com operadoras e regulação da Anatel

A Sateliot já atua com contratos comerciais em mais de 50 países e conta com licença da Anatel para operar no Brasil. A operadora também mantém acordo com a Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) para fomentar o ecossistema local.

O padrão 3GPP Release 17, adotado pela Sateliot, prevê a integração entre redes terrestres e não terrestres (NTN) no contexto do 5G, e tem como uma de suas principais características a interoperabilidade com dispositivos NB-IoT existentes, o que facilita a adoção em larga escala sem necessidade de alterações técnicas nos terminais.

A expectativa de CPQD e Sateliot é que, com a validação dos testes, o país avance em direção à ampliação da cobertura de IoT em áreas rurais, florestais e de difícil acesso, com impacto sobre cadeias produtivas como o agronegócio, transporte e monitoramento ambiental. (Com assessoria de imprensa)